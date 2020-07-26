በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃግብር ለአገር በቀል ዕጽዋት ትኩረት ይሰጣል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ሀምሌ 19/2012ዓም በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃግብር ለአገር በቀል ዕጽዋት ትኩረት መሰጠቱን ብሔራዊ የአረንጓዴ አሻራ ቴክኒክ ኮሚቴ እና የአካባቢ፣ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ገለጹ።
ኢትዮጵያ ከዓመታት በፊት እንደኮሶ፣ የሀበሻ ግራር፣ ሾላ እና ሌሎች አገር በቀል ዕጽዋት ባለቤት ብትሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥራቸው እየቀነሰ ስለመሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉ።
በቀጣይ የእጽዋቱን ቁጥር ለመጨመርና ወደ ነበሩበት ለመመለስ የተያዘው የ2012 ዓ.ም የአረንጓዴ አሻራ መርሃግብር ለአገር በቀል ችግኞች ከአምናው በተሻለ ትኩረት እንዲሰጥ ተደርጓል።
የአካባቢ፣ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር ፍቃዱ በየነ ለኢዜአ እንደተናገሩት፣ በዘንድሮው መርሃግብር ስነ-ምህዳርን ከመጠበቅ ባለፈ አገር በቀል ችግኞች እንዲተከሉ ትኩረት ተሰጥቷል።
ለእዚህም በወረዳ ደረጃ አገር በቀል ችግኞች ብቻ የሚተከሉበት ቦታ መዘጋጀቱን ነው የገለጹት።
ፕሮፌሰር ፍቃዱ ኢትዮጵያ በአገር በቀል ዕጽዋት እንደምትታወቅ ገልጸው በመርሃ ግብሩ ለአገር በቀል ዕጽዋቱ ትኩረት መስጠቷ የሚያስገኘው ጥቅም እንዳለው አመልክተዋል።
“ዕጽዋቱ ለአገር ባህል መድኃኒት ምርምርና ዕውቀት ማጎልበቻነት ይውላሉ” ብለዋል።
የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሀ-ግብር ልዩ ከሚያደርገው አንዱ አገር በቀል ዕጽዋትን መትከል መሆኑን የገለጹት ደግሞ የብሔራዊ ችግኝ ተከላ ቴክኒክ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ግዛው ናቸው።
በየደረጃው ያለ ቴክኒክ ኮሚቴ አገር በቀል የዕጽዋት ሀብትን ለመመለስ አልሞ እየሠራ መሆኑንና በዚህም ሁሉም የመርሃግብሩ ተሳታፊ ለዕጽዋቱ ትኩረት እንዲሰጥ አቶ ጌታቸው አስገንዝበዋል።
የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃግብር ከአምናው ትምህርት እንደተወሰደበት የጠቆሙት ፕሮፌሰር ፍቃዱ፣ ለእዚህም የት አካባቢ ምን አይነት ዕጽዋት ይተከል? የሚለው ሙያዊና ሳይንሳዊ ድጋፎችን በማካተት ዝግጅት ሲደረግ መቆየቱን ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በ2011 ዓ.ምየተጀመረ ሲሆን በተከታታይ ዓመታተት 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ዕቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑ ታውቋል።