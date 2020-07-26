በ600 ሚሊዮን ብር ለመንገድ ጥገና የሚውሉ ማሽኖች ግዢ ሊካሄድ ነው

አዲስ አበባ ሐምሌ 19 2012 (ኢዜአ) በ600 ሚሊዮን ብር ለመንገድ ጥገና የሚውሉ ማሽኖች ግዢ ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ።
በአንድ አገር ውስጥ ለመንገድ ሀብት እንክብካቤና ደህንነት መንገድ መገንባት ብቻ ሳይሆን መንገድ ሲበላሽም አስፈላጊውን ጥገና ማድረግ ወሳኝ መሆኑን የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ።
ለዚህም ዘመኑ የደረሰባቸውን ማሽኖችና ቴክኖሎጂዎች ማሟላት ቁልፍ ጉዳይ ነው።
የመንገድ ፈንድ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ራሺድ መሐመድ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉ ሲሆን
በኢትዮጵያ ለመንገድ ጥገና የሚያስፈልጉ ማሽነሪዎችን ማሟላት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት ያለ ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል።
ጽህፈት ቤቱ 600 ሚሊዮን ብር በመመደብም ለክልሎች የሚሰራጭ የመንገድ ጥገና ማሽኖች ግዢ እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል።
ጨረታውን ያሸነፈው ድርጅት እቃውን ከውጭ አገር የሚያስመጣ በመሆኑ የውጭ ምንዛሬ የማፈላለግ ስራ እየተሰራ መሆኑንና እስከ ታህሳስ ወር 2013 ዓ.ም ባለው ጊዜ ግዢው እንደሚጠናቀቅ ተናግረዋል።
የማሽኖቹ ግዢ የ2012 ዓ.ም የበጀት ዓመት ዕቅድ ቢሆንም የሚገዙ ማሽኖችንና አቅራቢዎችን በቀረበው መስፈርት መለየትና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የግዢ ሂደቱን እንዳዘገየው ገልጸዋል።
ያሉትን ፈተናዎች መፍትሔ በማበጀት በ2013 ዓ.ም ማሽኖቹን ወደ አገር ውስጥ በማስገባት የማሰራጨት ስራ እንደሚከናወንም አመልክተዋል።
የመንገድ ጥገና ማሽኖች ግዢው የክልሎችን የመንገድ ጥገና አፈጻጸም እንዲያድግ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ነው ያሉት አቶ ራሺድ።
ከመንገድ ጥገና ማሽኖች ጋር በተያዘዘ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት የክልል የመንገድ ኤጀንሲዎች አደረጃጀታቸውንና የስራ ተግባራቸውን በአግባቡ መለየት እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል።
ክልሎች በመንገድ ጥገና የመፈጸም አቅማቸው እንዲጎለብት የገንዘብና ቴክኒክ ድጋፎች እየተደረገላቸው መሆኑን አክለዋል።
የጥገና መሳሪያዎች ብልሽት፣ እጥረትና ለሌላ ስራ ማሰማራት በመንገድ ጥገናና ሥራ በተደጋጋሚ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች መካከል መሆናቸው ይገለጻል።
ከነዚህ በተጨማሪ በአገር ውስጥ የጥገና መሳሪያዎች የማምረት አቅም አናሳ መሆን የመንገድ ጥገና ስራውን የሚፈትን ተግዳሮት ነው።