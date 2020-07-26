የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት አባላት በችግኝ ተከላው በንቃት እየተሳተፉ ነው

አሶሳ ፣ ሐምሌ 19 / 2012 (ኢዜአ) በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አገር አቀፉን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንዲሳካ የክልሉ ምክር ቤት አባላት በችግኝ ተከላው በመሳተፍ ኃላፊነታቸውን በመወጣት ላይ እንደሚገኙ የምክር ቤቱ ዋና አፈ-ጉባኤ አቶ ታደለ ተረፈ ገለፁ፡፡
ትላንት የተጀመረው የክልሉ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ተሳታዎች ዛሬ በአሶሳ ከተማ አቅራቢያ ችግኝ ተከላ አካሔደዋል፡፡
የምክር ቤቱ ዋና አፈ-ጉባኤ አቶ ታደለ ተረፈ እንዳሉት በክልሉ ካለፈው ሰኔ ጀምሮ ሃገር አቀፉን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማሳካት ችግኝ በስፋት እየተተከለ ነው፡፡
በክልሉ የሚካሔደው የችግኝ ተከላ መርሀ ግብር የህዳሴውን ግድብ ከደለል ለመታደግ ወሳኝ ነው ያሉት ዋና አፈ-ጉባኤው የለማ አካባቢን ለትውልድ ለማስተላለፍ ያለውን ድርሻም የጎላ መሆኑን ተናግረዋል።
ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ተንከባክቦ ማጽደቅ ወሳኝ እንደሆነ የገለጹት አቶ ታደለ የክልሉ ህዝብ ተወካዮች የሆኑት የምክር ቤቱ አባላትም በዚህ ረገድ ግንባር ቀደም ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል፡፡
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታሁን አብዲሳ በበኩላቸው የዘንድሮው አረንጓዴ አሻራ ማኖር ፕሮግራምን ለየት የሚያደርገው እንደከዚህ ቀደሙ ለመትከል ብቻ ሳይሆን ለመንከባከብም ዝግጁ በመሆናችን ነው ብለዋል ፡፡
እንደክልል በዚህ ክረምት ከ40 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል መታቀዱን የሚናገሩት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ እስካሁን 23 ሚሊዮን ችግኝ መተከሉን ገልጸዋል፡፡
ህብረተሰቡ በችግኝ ተከላው የሚያደርገው ተሳትፎ የሚበረታታ በመሆኑ በክልሉ ከታቀደው በላይ ችግኝ ይተከላል የሚል እምነት እንዳላቸውም አቶ ጌታሁን አስረድተዋል፡፡
የክልሉ ምክር ቤት አባል አቶ መሃመድ አልማሂ በበኩላቸው ባለፈው ዓመት በክልሉ የተራቆቱ ቦታዎች የተተከሉ ችግኝ በመንከባከብ በአብዛኛው መጽደቃቸውን ገልጸዋል፡፡
ችግኝ መትከልና ለውጤት ማብቃት ለቀጣይ ትውልድ ማሰብ ነው የሚሉት ደግሞ አቶ ጌታነህ ሰዲ የተባሉ የምክር ቤት አባል ናቸው፡፡
የተከሉትን ችግኝ በየጊዜው ወደ አካባቢው እየመጡ እንደሚንከባከቡ ተናግረዋል ፡፡