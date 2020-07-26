ህብረተሰቡ አረጋዊያንን እንዲንከባከብ ጥሪ ቀረበ

ሀምሌ 19/2012ዓም (ኢዜአ) ህብረተሰቡ ለአገራቸው ብዙ ደክመው የማይዘነጋ አስተዋፅኦ ያደረጉ አረጋውያን ከወደቁበት በማንሳት ሊንከባከባቸው እንደሚገባ ተገለፀ ።
በመቀሌ ከተማ በ9 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው የአረጋዊያን ድጋፍና እንክብካቤ ማእከል ዛሬ ተመርቋል ።
በርካታ አረጋውያንበየጎዳናው ደጋፊና ተንከባካቢ በማጣታቸው በልመና ተሰማርተው ይገኛሉ ይህም አረጋውያንኑን ለኮሮና ቫይረስ በሽታ ተጋላጭ ስለሚያደርጋቸው ልንጠነቀቅላቸው ይገባል ሲሉ የትግራይ ክልል በማህበራዊና ሰራተኞች ጉዳይ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ንግስት ወልደሩፋኤል ተናረዋል፡፡
በማእከሉ ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚገኙ አረጋውያንም ከዚህ በፊት በአስከፊ ሁኔታ ላይ እንደነበሩ አስታውሰው አሁን ላይ አስፈላጊ ነገሮች ተሟልቶላቸው መኖር መጀመራቸው ተናግረዋል ።
ለአረጋውያን የ10 ሺህ ብር ማካሮኒ ገዝተው እንዳበረከቱ የተናገሩት ወይዘሮ ኪሮስ ህብረተሰቡ በልመና የተሰማሩ አረጋውያን የሚታደግበት ወቅት ነው ብለዋል ።
ለአረጋዊያን ድጋፍና እንክብካቤ ማእከል ግንባታ የትግራይ ክልል ማህበራዊና ሰራተኞች ጉዳይ ቢሮ 5 ሚሊዮን ብር ሲያበረክት ቀሪው በበጎአድራጊ ባለሃብቶች የተሸፈነ ነው ።
ህንፃው እያንዳንዳቸው 10 አረጋዊያን የመያዝ አቅም ያላቸው 26 ክፍሎች አሉት፡፡