በቸልተኝነት ያሳለፍነው ትናንት ዋጋ እያስከፈለን ነው –ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 18/2012 ( ኢዜአ) በቸልተኝነት ያሳለፍነው ትናንት ዛሬ ላይ ዋጋ እያስከፈለን ነው ሲሉ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ።
ፕሬዚዳንቷ ይህን ያሉት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ በዚህ ዓመት ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ተማሪዎችን ባስመረቀበት ወቅት ነው።
በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ በቪዲዮ ኮንፈረንስ በተካሄደው የምረቃ ስነ-ስርዓት ፕሬዚዳንቷን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች ተገኝተዋል።
ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ለተመራቂዎቹ የእንኳን ደስ አላችሁ መልዕክት አስተላልፈው ዓለምን ባስጨነቀው ኮቪድ-19 ሳቢያ የምርቃ ስነ ስርዓቱ እንደ ወትሮው በደመቀ ሁኔታ ማካሄድ አልተቻለም ብለዋል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በማ`በረሰቡና በአገር ደረጃ ያስከተለውን ችግር በመጋፈጥ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመማር ማስተማሩን በተለያዩ መንገዶች አስቀጥሎ ተማሪዎቹን በማስመረቁ አድናቆታቸውን ገልጸዋል።
ወረርሽኙ ክፉ ጠባሳውን እያሳረፈ ይገኛል ያሉት ፕሬዚዳንቷ የሰውን ልጅ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ከዚህ ቀደም ባልታየ መልኩ እያመሰቃቀለው ይገኛልም ብለዋል።
በኢትዮጵያም በቸልተኝነት ያሳለፍነው ትናንት ዛሬ ላይ አይቀሬውን ዋጋ እያስከፈለን ነው ሲሉም ነው የገለጹት።
ከአራት ወራት በፊት ወረርሽኙ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ሲባል የነበረው ጥንቃቄ አሁን ላይ ተግባራዊ እየተደረገ አለመሆኑንም ጠቁመዋል።
እነዚህን የጥንቃቄ ተግባራት ለወረት ብቻ ማድረጋችን ችግሩ አሁን ላይ እየተባባሰ እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል ብለዋል።
በኢትዮጵያ በወረርሽኙ ከተያዙት መካከል 70 በመቶ የሚሆኑት ዕድሜያቸው ከ15 እስከ 29 መሆናቸውን የጠቀሱት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ይህ በጣም ሊያሳስበን ይገባል ብለዋል።
በዚህ አካሄድም አርሶ አደሩ ለወረርሽኙ ከተጋለጠ ሊያጋጥም የሚችለውን ዳፋ መገንዘብ ከባድ እንደማይሆንም አስገንዝበዋል።