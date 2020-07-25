በሴቶች፣ ሕጻናትና ወጣቶች ላይ የሚሰሩ ፍርድ ቤቶች በኮቪድ ሳቢያ መደበኛ አገልግሎታቸውን አላቋረጡም

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 18/2012 ( ኢዜአ) በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ በበርካታ የስራ ዘርፎች መስተጓጎል ቢያጋጥምም በሴቶች፣ ሕጻናትና ወጣቶች ላይ የሚሰሩ ፍርድ ቤቶች መደበኛ አገልግሎታቸውን እየሰጡ መሆኑ ተገለጸ።
ይህን የገለጸው የሴቶች፣ ሕጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር በተለይ ፆታዊ ጥቃትን በተመለከተ ፍርድ ቤቶቹ አስተማሪ ውሳኔዎችን እያሳለፉ መሆኑን አስታውቋል።
በሴቶችና ሕጻናት ላይ የሚፈጸም ጥቃትን ለመከላከልም ከፖሊስ፣ ከጠቅላይ አቃቤ ሕግና ከፍትህ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራሁ ነው ብሏል።
ይሁን እንጂ ‘ከኮቪድ መከሰት በኋላ የሴቶችና ሕጻናት የመደፈር ቁጥር ጨምሯል’ በሚል በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ሲተላለፍ የነበረው መረጃ እውነትን መሰረት ያላደረገ ነው ሲሉ የሚኒስቴሩ የሕግ ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ደረጀ ተግይበሉ ለኢዜአ ገልጸዋል።
የቤት ውስጥ የጾታ ጥቃት መባባሱን ያልሸሸጉት ዳይሬክተሩ ጥቃቱ የሚፈጸምባቸው ሁሉም ሕጻናት እንደሆኑና የተደፈሩትም በአባቶቻቸው እንደሆነ ተደርጎ በሚዲያዎች መዘገቡ ግን ማኅበራዊ ቀውስ አስከትሏል ብለዋል።
አቶ ደረጀ በተሳሳተ መልኩ የተላለፈው ይህ መረጃ በአባትና ልጅ መካከል ያለውን መተማመን አደብዝዟል ነው ያሉት።
ለዚሀም መገናኛ ብዙሃን ለዘገባቸው ከፖሊስና ከአቃቤ ሕግ የሚገኝን ትክክለኛ መረጃ እንዲጠቀሙ አሳስበዋል።
በሌላ በኩል ጥቃት ሲፈጸም የማኅበረሰቡ ድርጊቱን አጋልጦ ለሕግ ከማቅረብ ይልቅ በሽምግልናና በካሳ የእርቅ መንገዶች የመፍታት ባሕል ሕጋዊ እርምጃ እንዳይወሰድ ተግዳሮት መሆኑን ገልጸዋል።
የአስገድዶ መድፈር ወንጀል የፈጸመ ግለሰብን ለመቅጣት ሰፊ የሕግ ክፍተት የለም ያሉት ዳይሬክተሩ በፍርድ አሰጣጥ ወቅት እኩል ግንዛቤ አለመኖሩ ግን የቅጣት አወሳሰን ክፍተት መፍጠሩን ጠቁመዋል።
እንደ አቶ ደረጀ ገለጻ ካለፉት ጊዜያት በተሻለ ጥቃት የደረሰባቸው አካላት ጥቆማ እያደረጉ ነው።
ጥቃት የመከላከል ሃላፊነት የአንድ አካል ብቻ አለመሆኑንና ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ግልጽ ውይይት የማድረግ ባህል ሲያዳብሩ፣ በትምህርት ቤቶችም በተለይ በሴቶች ክበባት የሚደረጉ ውይይቶች ግልጽ እየሆኑ ሲመጡ የጥቃት ደረጃው ይቀንሳል ብለዋል።
በተለይ ኅብረተሰቡ ጾታዊ ጥቃት ሲፈጸም ወንጀለኛውን ለሕግ አሳልፎ በመስጠት የቅጣት እርምጃ እንዲወሰድበት በማድረግ ሃላፊነቱን መወጣት አለበት ሲሉ በአፅንኦት አሳስበዋል።