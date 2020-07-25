ኮሚሽኑ በኦሮሚያ ክልል በተከሰተው ግርግር ለተፈናቀሉ 7 ሺህ 800 ሰዎች የዕለት ደራሽ ድጋፍ እያቀረበ ነው

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 18/2012 ( ኢዜአ) የብሔራዊ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን በኦሮሚያ ክልል በተከሰተው ግርግር ለተፈናቀሉ 7 ሺህ 800 ሰዎች የዕለት ደራሽ እርዳታ እያቀረበ መሆኑን ምክትል ኮሚሽነሩ አስታወቁ።
ምክትል ኮሚሽነሩ አቶ ዳመነ ዳሮታ ለኢዜአ እንደገለጹት ኮሚሽኑ ከአርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ሕልፈት ጋር ተያይዞ በክልሉ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ እያቀረበ ነው።
ኮሚሽኑ ድጋፉን እያደረገ ያለው ምግብና ምግብ ነክ ድጋፎችን ነው ብለዋል።
ኮሚሽኑ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እስከ 10ሺህ የሚደርሱትን ወገኖች ለመደገፍ ጥረት እያደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።
ኮሚሽኑ በአሁኑ ወቅት በኮቪድ 19፣ በግጭቶችና ከአንበጣ መንጋ መስፋፋት ጋር ተያይዞ በሚፈጠሩ ችግሮች ዕርዳታውን ለማቅረብ ባለብዙ ዘርፍ ሥራዎች በማከናወን ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ኮሚሽኑ ከክረምቱ ዝናብ ጋር ተያይዞ የጎርፍ አደጋ እንዳይከሰት የቅድመ ጥንቃቄ ተግባራትን እያደረገ መሆኑን አቶ ዳመነ አስረድተዋል።
ኮሚሽኑ ባለፈው የበልግ ወቅት ባልተጠበቀ ሁኔታ ጉዳት ለደረሰባቸው 301 ሺህ ሰዎች የዕለት ደራሽ ዕርዳታ መስጠቱን ገልጸዋል።
ከዚህ ጎን ለጎንም የክምችት አቅምን ለማሳደግ ጥረት በመደረግ ላይ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
የአደጋ ስጋትን ለመቀነስ ሰዎች ካሉበት ቦታ ሳይፈናቀሉ ድጋፍ ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን ምክትል ኮሚሽነሩ ተናግረዋል።