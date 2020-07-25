የተቋማት አመራሮች ኮሮናን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ሊያግዙ ይገባል – ጤና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 18/2012 ( ኢዜአ) የጤና ሚኒስትሯ የተቋማት አመራሮች ኮቪድ-19ን ለመከላከል አርዓያ በመሆንና ተጋላጭነትን ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት በማገዝ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳሰቡ።
ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን ተናግረዋል።
በአገሪቷ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ12 ሺህ 600 መብለጡን መረጃዎች ያሳያሉ።
እንደ ዶክተር ሊያ ገለጻም በተለይ በንግድ ቦታዎችና በመንግስት ተቋማት በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ ነው።
የተቋማት አመራሮችም ቫይረሱን ለመከላከል የሚያግዙ ግብዓቶችን በማቅረብና ሠራተኞች ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲሰሩ በማድረግ ተጋላጭነትን ሊቀንሱ ይገባል ብለዋል።
አመራሮች ራሳቸውም የቫይረሱን መከላከያዎች በአግባቡ በመጠቀም አርዓያ መሆን እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል።
የክልልም ይሁን የፌዴራል ተቋማት አመራር አባላት የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ የሚደረገውን ጥንቃቄ በማጠናከር እንደ አገር የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ብርቱ ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል።
ዶክተር ሊያ ሁሉም ዜጋ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት አሁን ቢሆንም በአብዛኛው የመዘናጋት ሁኔታ ይስተዋላል ነው ያሉት።
መዘናጋቱ ዋጋ እያስከፈለ በመሆኑ ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል ጥንቃቄ እንዳይለየውም አሳስበዋል።