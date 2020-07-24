የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከቱሪስቶች እንቅስቃሴ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ባለው የባህል የስጦታ እቃ ሽያጭ ላይ ጫና ማሳደሩ ተገለጸ

አዲስ አበባ ሐምሌ 17/2012 (ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ ከቱሪስቶች እንቅስቃሴ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ባለው የባህል የስጦታ እቃ ሽያጭ ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደሩን በዘርፉ የተሰማሩ ነጋዴዎች ገለጹ።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሰዎች ላይ ካደረሰው የጤና ጉዳትና ቀውስ ባለፈ በተለያዩ የስራ መስኮች ላይ በተለይም በቱሪዝም መስክ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል።
አገሮች የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር ዓለም አቀፍ በረራዎችን ማቆምን ጨምሮ ሌሎች የጣሏቸው የእንቅስቃሴ ገደቦች ዘርፉን ክፉኛ ጎድቶታል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም አቀፉ የቱሪዝም ተቋም (ዩኤንደብሊውቲኦ) እ.አ.አ በ2020 በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ከ100 እስከ 120 ሚሊዮን የሚሆኑ በዘርፉ የተሰማሩ ሰዎች ስራቸውን የማጣት አደጋ እንደተቀደነባቸው ገልጿል።
ከተጠቀሰው አሃዝ አብዛኛውን ድርሻ የሚይዙት በዝቅተኛና በመከላከለኛ የንግድ ዘርፎች ውስጥ የሚሰሩት እንደሆኑ ተቋሙ ገልጾ፤ ተገቢውን ድጋፍ ካላገኙ ለኢኮኖሚ ቀውስ ሊዳረጉ እንደሚችሉ አስጠንቅቋል።
በኢትዮጵያም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከገባ በኋላ ከፍተኛ ተጽእኖ ካሳደረባቸው ዘርፎች አንዱ ቱሪዝም ነው።
ኢዜአ የቱሪዝም እሴት ሰንሰለት አካል በሆኑት የባህል የስጦታ እቃ ሻጮች ላይ ወረርሽኙ ያሳደረውን ተጽእኖ አስመልክቶ ነጋዴዎችን አነጋግሯል።
የስጦታ እቃዎች ሽያጭ ላይ ከተሰማራ ሶስት ዓመት የሆነው ወጣት ይትባረክ ገረመው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት ጥሩ የስራ እንቅሰቃሴ እንደነበረ አስታውሷል።
ይሁንና ወረርሽኙ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከተከሰተ ጊዜ አንስቶ በተለይም ወደ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ የስራ እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ መቆሙን ገልጿል።
ስራ በመቆሙ ምክንያት በዘርፉ የተሰማሩ ሰዎች ለኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ መዳረጋቸውን አመልክቷል።
የአዲስ አበባ ገቢዎች ባለስልጣን በ2012 ዓ.ም በጀት ዓመት የመጨረሻው ሩብ ዓመት የባህል ስጦታ እቃ ሻጮች ጨምሮ በኮቪድ-19 ለተጎዱ ዘርፎች የ25 በመቶ የገቢ ግብር ቅነሳ ማድረጉን ገልጿል።
ይህም ቢሆን ግን የደረሰው ጉዳት ታይቶ ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተናግሯል።
በባህል የስጦታ እቃ ንግድ ባለፉት 20 ዓመታት ቢቆዩም እንዲህ አይነት ፈታኝ ወቅት አጋጥሟቸው እንደማያውቅ የተናገሩት ደግሞ አቶ ኸይሩ ባቅንዳ ናቸው።
በወረርሽኙ ምክንያት ለአራት ወራት ሱቃቸውን ዘግተው መክረማቸውን ገልጸዋል።
ወቅታዊ የጸጥታ ችግሩ የደረሰባቸውን ጉዳት የከፋ እንዳደረገውም አመልክተዋል።
ወጣት ሜቲ መተካ የባህል የስጦታ እቃ ሽያጭ በባህሪው ከገዢው ጋር ንክኪ ያለው በመሆኑ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመፍራት ሰዎች ወደ እቃ መሸጫዎቹ እንደማይመጡ ገልጻለች።
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የዓለም አቀፍ ቱሪዝም ፋሲሊቴሽን ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ደርበው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በቱሪዝም የእሴት ሰንሰለት ውስጥ የሚገኙ ተዋናዮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ገልጸዋል።
ወረርሽኙ በቱሪዝም ዘርፉ ያደረሰው ጉዳት ይበልጥ የበረታው ግን የስጦታ እቃ ሻጮችን ጨምሮ በዝቅተኛና መካከለኛ የንግድ ዘርፍ በተሰማሩት ላይ እንደሆነ ተናግረዋል።
በድህረ-ኮቪድ የቱሪዝም ዘርፉ ከደረሰበት ጉዳት ለማገገምና ለማንሰራራት በዘርፉ በዝቅተኛና በመከላከለኛ የንግድ ዘርፍ ለተሰማሩ ዜጎች የሚደረገው ድጋፍ ወሳኝ ሚና እንዳለው የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ።
እንደ ዩኤንደብሊውቲኦ መረጃ ከሆነ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት እ.አ.አ በ2020 ከ850 ሚሊዮን እስከ 1 ነጥብ 1 ቢሊዮን ዓለም አቀፍ ጎብኚዎችን አገሮች ያጣሉ።
በዚህም ከቱሪዝም ዘርፉ የሚያገኙትን ከ910 ቢሊዮን እስከ 1 ነጥብ 2 ትሪሊዮን ዶላር የሚገመት ገቢ እንደሚያጡ መረጃው ያመለክታል።