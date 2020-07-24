የሞጆ ከተማ ተወላጆች ለ300 ወገኖች የምግብ እህል ድጋፍ አደረጉ

ሞጆ ሐምሌ 17/2012(ኢዜአ) በውጭና ሀገር ውስጥ የሚኖሩ የሞጆ ከተማ ተወላጆች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለችግር ለተጋለጡ 300 ወገኖች የአንድ ወር ቀላብ የሚሆን የምግብ እህል ድጋፍ አደረጉ።
ድጋፍ የተደረገላቸው ወገኖች 25 ኪሎ ዱቄት፣ 5 ኪሎ ማካሮኒ፣ 5 ኪሎ ሽንኩርት እና ሁለት ኪሎ ምጥን ሽሮ ዛሬ በነፍስ ወከፍ ተከፋፍሏቸዋል።
ከድጋፉ አስተባባሪ መካከል አቶ ብሩክ ከበደ ሞጆ ከተማ የፍቅርና የሰላም ከተማ ናት፤ ለዚህ አቅፎና ደግፎ ላሳደጋቸው ህብረተሰብ የተቻላቸውን በመደገፍ አስቸጋሪውን ጊዜ ማለፍ አለብን ብለዋል።
መነሻቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማዕድ ማጋራት ጥሪ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ ሌላኛው የድጋፉ አስተባባሪ አቶ ወንዱ ለገሰ ናቸው።
ለብቻ ከሚደረገው ድጋፍ በተለየ ተወላጆቹ ሰብሰብ ብለን ያሳደገንን ህብረተሰ መደገፍ ትርጉሙ ብዙ ነው ያሉት አቶ ወንዱ፤ ለመነሻ ያህል ካደረጉት የአንድ ወር ቀለብ ባሻገር ድጋፋቸው ቀጣይ እንደሆነም ገልጸዋል።
በድጋፍ አሰጣጡ ስነስርዓት የተገኙት የሞጆ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ መሰረት አሰፋ በበኩላቸው በዚህ በአስቸጋሪ ጊዜ ያሳደጋችሁን ማህበረሰብ አስታውሳችሁ መደገፋችሁ ያስመሰግናችኋል ብለዋል።
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጽዕኖ ለችግር ከሚያጋልጣቸው መካከል በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ግንባር ቀደሞቹ እንደሆኑ ጠቅሰው ፤ ሁሉም ከያለበት ተሰብስቦ አሳዳጊውን ህብረተሰብ ማስታወሱ የሚበረታታ መሆኑን ተናግረዋል።
ድጋፉን ካገኙት መካከል አካል ጉዳተኛ ወጣት አቶ ከበደ በሰጡት አስተያት ኮሮናው በተለይም ለእንደሱ ያለ አካል ጉዳተኛ ያስከተለባቸውን ችግር ለማቃለል ድጋፉ ለማቃለል እንደሚረዳቸው ተናግረዋል።
ወይዘሮ አልማዝ ሰይፉ በበኩላቸው ለችግር በመጋለጣቸው መንግስት በሰጣቸው መጠለያ እንደሚኖሩ ጠቅሰው፤ የተደረገላቸው ድጋፍ ህይወታቸውን ለማቆየት እንደሚያግዛቸው ገልጸዋል።