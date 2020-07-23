በጉጂ ዞን በተያዘው ክረምት ከ98 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ተተክሏል

ነገሌ፣ ሐምሌ 16/2012 (ኢዜአ) ችግኝ በመትከል በመንከባከብና በማሳደግ የአካባቢ መራቆትና የድርቅ ተጋላጭነትን ለመከላከል ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን የጉጂ ዞን ሊበን ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ፡፡
በዞኑ እስከ አሁን ድረስ ከ98 ሚሊዮን በላይ ችግኝ መተከሉን የጉጂ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት ገልጿል፡፡
በዞኑ የሊበን ወረዳ ነዋሪ አቶ ማቲዎስ ነጋሽ በሰጡት አስተያየት በአካባቢ መራቆት ምክንያት የሚከሰት ሰደድ እሳት፣ የመሬት መንሸራተት፣ ድርቅና የመጠጥ ውሃ እጥረት የዘወትር ስጋቶች እንደነበሩ ይገልጻሉ፡፡
የድርቅ ተጋላጭነትን ለመቀነስ ችግኝ መትከልና አረንጓዴ ልማትን ማስፋፋት አማራጭ የሌለው ብቸኛ የህልውና ጉዳይ መሆኑን ግንዛቤያችን እያደገ መጥቷል ብለዋል ።
ባለፈው ዓመት ለተከሉት ችግኝ እንክብካቤና ጥበቃ ከማድረግ ጎን ለጎን በተያዘው ክረምትም በግላቸው 60 የጽድና 50 የግራቪሊያ ችግኝ መትከላቸውን ተናግረዋል ።
የዚሁ ወረዳ ነዋሪ አቶ ያዕቆብ ጎዳና በበኩላቸው ድርቅን ለመከላከል ችግኝ መትከል ብቻ በቂ ባለመሆኑ ዛፎችንም ያለአግባብ እንዳይቆረጡ እየጠበቁ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
እሳቸውና የአካባቢያቸው ነዋሪዎች ባለፈው ዓመት የተከሉት 200 የጽድ፣ ባህር ዛፍና ግራቪሊያ ችግኞች መጽደቃቸውን ገልጸው ይህም ዘንድሮ 500 ችግኝ ለመትከል እንዳነሳሳቸው አመልክተዋል፡፡
ችግኝ በመትከል ብቻ ሳንገደብ በተለይም በበጋ ወራት ውሃ በማጠጣት ፣ በመጠበቅና በመንከባከብ አሳድገን ለፍሬ ለማብቃት በየተራ እየሰራን ነው ብለዋል፡፡
በጽህፈት ቤቱ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ባለሙያ አቶ ወንዶ ሸርቦቴ እንዳሉት በዞናቸው 105 ሚሊዮን ችግኝ ለዚህ ዓመት ለተከላ መዘጋጀቱን ገልጸዋል፡፡
በጉጂ ዞን በተደጋጋሚ በግጦሽ የተጎዳና በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ አደጋ የተራቆተ 22 ሺህ 784 ሄክታር የችግኝ መትከያ መሬት መዘጋጀቱንም አብራርተዋል፡፡
በዞኑ በዚህ ዓመት በተለያዩ አካባቢዎች ለተከላ ከተዘጋጀው ችግኝ ውስጥ እስከ አሁን ድረስ 98 ሚሊዮን 998 ሺህ መተከሉን አስረድተዋል ።
በዚህ ዓመት በጉጂ ዞን የተዘጋጀውና እየተተከለ ያለው ችግኝ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸርም በ23 ሚሊዮን ብልጫ ያለው መሆኑን አቶ ወንዶ ገልፀዋል ።
በዞኑ ለተከላ ከተዘጋጁት ችግኞች መካከል የሀበሻ ጽድ፣ ባህር ዛፍ፣ ኮሶ፣ ግራቪሊያ፣ ዋንዛ፣ ማንጎ፣ የእንስሳት መኖና የጥላ ዛፍ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ብለዋል ።