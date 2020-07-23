የህዳሴ ግድብ የውኃ ሙሌት የኢትዮጵያዊያን ተስፋ ያጠናከረ ነው -የመቀሌ ነዋሪዎች

መቀለ፣ ሐምሌ 16 /2012 (ኢዜአ) የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያው ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁ ኢትዮጵያዊያን በግድቡ ላይ የነበራቸውን ተስፋ ይበልጥ ያጠናከረ መሆኑን አስተያየታቸውን የሰጡ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ገለፁ ፡፡
የመጀመሪያው ዙር የግድቡ የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን በመገናኛ ብዙሃን መከታተላቸውን አስተያየት ሰጪዎች ገልጸዋል፡፡
በጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርቱን በመከታተል ላይ የሚገኘው ዕጩ ተመራቂ ገብሩ ካሕሳይ እንደገለፀው የግድቡ የውሃ ሙሌት በጉጉት ይጠብቀው ስለነበር ዜናው መስማቱን ተከትሎ ደስታ እንደፈጠረበት ገልጿል፡፡
የግድቡ ውኃ ሙሊት የመጀመሪያ ዙር መጠናቀቅ በራሳችን አቅምና ገንዘብ የግድቡ ግንባታ እውን ማድረግ እንደምንችል በተግባር ያሳየ ነው ብሏል ።
ግድቡ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ወደ ጥቅም እስኪቀየር ድረስ መንግስትና ህዝብ ይበልጥ አጠናክረው እንደሚቀጥሉበት እተማመናለሁ የሚል አስተያየት ሰጥተዋል።
የመጀመሪያው ዙር የውኃ ሙሌት ራሱን የቻለ ውጤት ነው ያሉት ደግሞ በህዳሴ ግድቡ ላይ ለዓመታት ጥናታዊ ጽሁፍ በማቅረብ የሚታወቁት የጂኦግራፊ ምሁር ብርሃኑ በላቸው ናቸው፡፡
የመጀመሪያው የውሃ ሙሌት መጠናቀቁ የሚበረታታ ውጤት መሆኑን የተናገሩት አቶ ብርሃኑ ኢትዮጵያዊያን በራሳቸው አቅም መስራት የሚችሉ መሆናቸው በድጋሚ ለአለም ማህበረሰብ ያሳየ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በትግራይ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የአደረጃጀትና ህዝብ ግኑኝነት ዳይሬክተር አቶ ሃይለኪሮስ ጠዓመ በበኩላቸው የመጀመሪያው ሙሌት መጠናቀቅ ህዝቡ በግድቡ ግንባታ ያሳየው ተሳትፎ ውጤት መሆኑን አስረድተዋል፡፡
በግድቡ ግንባታ የታየውን የህዝቡ ተሳትፎ ይበልጥ እንዲጠናከር ማስተባበሪያው አስፈላጊውን የማነሳሳት ስራ የሚያከናውን መሆኑን አቶ ሃይለኪሮስ ተናግረዋል፡፡