የግድቡ ውኃ ሙሌት መካሔድ የህወሓትን የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ያከሸፈ ነው

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አሶሳ፤ሐምሌ 15 / 2012 (ኢዜአ)  የህዳሴው ግድብ ውኃ ሙሌት ህወሓት በፕሮጀክቱ ላይ የሚነዛውን የሀሰት ፕሮፖጋንዳ ያከሸፈ ነው ሲሉ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን ገለፁ ።

ርእሰ መስተዳድሩ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ግድቡ የመጀመሪያ ዙር ውኃ ሙሌት ላይ በመድረሱ መላው ኢትዮጵያዊያንን እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል ።

ግድቡ ባጋጠሙት ችግሮች ግንባታው መዘግየቱን ያስታወሱት አቶ አሻድሊ የውኃ ሙሌት እንዲጀመር የለውጥ ኃይሉ የኢትዮጵያ ህዝብን በማስተባበር በአጭር ጊዜ ወስጥ የወሰደው የማስተካከያ እርምጃ ውጤት እንደሆነ ተናግረዋል ።

በተለይም በህወሓት በኩል በግድቡ ላይ ሲነዙ የነበሩ የሀሰት ፕሮፖጋንዳዎችን ያከሸፈ ነው ብለዋል።

ሀገራዊ ለውጥ ባይመጣ ኖሮ ፕሮጀክቱ በዚህ ወቅት ለውኃ ሙሌት እንደማይደርስ በእርግጠኝነት መናገር እንደሚቻልም ርእሰ መስተዳድሩ ገልፀዋል ።  

የግድቡ ውኃ ሙሌት መከናወኑ በኢትዮጵያዊያን ዘንድ ታላቅ መነቃቃትና ተስፋ መፍጠሩንም ርእሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል ።

በሀሰት ፕሮፖጋንዳው የተታለሉ ግለሰቦችን ግድቡ ተሽጧል የሚለውን ወሬ የከሸፈ መሆኑን በመረዳት ከመንግስት ጎን እንዲቆሙ ርእሰ መስተዳድሩ ጥሪ አቅርበዋል ።

የጊዜ ጉዳይ እንጂ በለውጡ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ሁሉ እየተጠናቀቁ የሀገራችን ብልፅግና የሚፋጠንበትና የለውጥ አደናቃፊዎች ደግሞ ወደ ኋላ የሚቀሩበት ጊዜ ቅርብ ነው ብለዋል ።

ግድቡ የኢትዮጵያዊያንን ህዳሴ ለማፋጠን እንጂ ሌሎችን ለመጉዳት እንዳልሆነ የተፋሰሱ ሀገራትም ሊረዱት ይገባል ብለዋል ።

መላው ኢትዮጵያዊያን ግድቡን እስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩም ርእሰ መስተዳድሩ  ጥሪ አቅርበዋል ።

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