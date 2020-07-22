ህብረተሰቡ የኮሮና ቫይረሰ የመከላከል ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ ቀረበ

ድሬዳዋ ሐምሌ 15/2012(ኢዜአ) ሀብረተሰቡ በአሳሳቢ ደረጃ እየጨመረ የሚገኘውን የኮሮና ቫይረስ የመከላከል ኃላፊነቱን በመወጣት ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት መቀነስ እንዳለበት የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ጥሪ አቀረቡ፤
የነዋሪውን ቸልተኝነት እንደማይታገስም ፖሊስ አስታውቋል፡፡
የአስተዳደሩ ጤና ቢሮ ኃላፊና የኮሮና መከላከል ግብረ ሃይል የጤና ዘርፍ አስተባባሪ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ ለኢዜአ እንደተናገሩት ነዋሪው በሚያሳየው መዘናጋት ቫይረሱ በአሳሳቢ ደረጃ በህብረተሰቡ ውስጥ እየተሰራጨ ይገኛል፡፡
ከሶስት ወራት በፊት ህብረተሰቡ ቫይረሱን ለመከላከል ሲያከናውን የነበረውን ጥንቃቄ በመተው ወደ መደበኛ አኗኗሩ እየተመለሰ መምጣቱ ስርጭቱ አሳሳቢ እንዳደረገው ገልፀዋል ።
በአሁን ሰዓት እቤት እንዲውሉ የተደረጉ ተማሪዎችን ጨምሮ የዕድሜ ባለጸጎችም ሳይቀሩ በቫይረሱ እየተያዙ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
በመሆኑም ህብረተሰቡ በገበያና ህዝብ በሚበዛባቸው ስፍራዎች ፣በጫት ተራና በመጠጥ ቤቶች ፣ በትራንስፖርት ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት እንዲቀንስ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በሽታውን በቀላሉ ተቋቁመው ከህክምና ማዕከላት አገግመው የወጡ ሰዎች ቫይረሱ እንደሌለ በማስመሰል ህብረተሰቡ ውስጥ የሚያናፍሱትን አሉባልታ እንዲያቆሙና እንዲቆጠቡም አሳስበዋል፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አለሙ መግራ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ነዋሪው በመዘናጋትና በቸልተኝነት ወደ ቀድሞ አኗኗሩ መመለሱ ብዙ ዋጋ እያስከፈለ ይገኛል ብለዋል ፡፡
ፓሊስ ቸልተኞችን እንደማይታገስ ተናግረው ፖሊስ ከመቼውም ጊዜ በላይ የአስቸኳይ ግዜ አዋጁን ተግባራዊ የማድረጉን ስራ ያጠናክራል ብለዋል፡፡
ባለፉት ሦስት ወራት ክልከላዎችን በተላለፉ 400 ሰዎች ላይ ክስ መስርቶ በገንዘብና በእስር እንዲቀጡ መደረጉን ኮሚሽነሩ ተናግረዋል ።
የፈረንሳይ ሆስፒታል የለይቶ ማቆያ የህክምና ማዕከል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አቤል ፈቀደ በበኩላቸው የጤና ባለሙያዎች የዜጎችን ህይወት ለማትረፍ የሚያደርጉት ጥረት ፍሬ የሚያፈራው ህብረተሰቡ ራሱን ሳይዘናጋ ቫይረሱን ሲከላከልና ሲጠብቅ እንደሆነ ለኢዜአ ገልፀዋል፡፡
ነዋሪው የጤና ባለሙያዎችና የጤና ሚኒስቴር የሚያስተላልፉትን የኮሮና መከላከያ መንገዶችን በመተግበር ቤተሰቡንና ሀገርን መታደግ እንዳበት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
በድሬዳዋ ቫይረሱ ከተከሰተ ካለፈው መጋቢት 22 ጀምሮ እስከአሁን 11 ሰዎች በኮቪድ 19 ህይወታቸው ማለፉ ታውቋል፡፡