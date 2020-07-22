ህብረተሰቡ በችግኝ ተከላው ያሳየው ተሳትፎ በእንክብካቤው ላይ ሊደግመው ይገባል

መቀሌ፣ ሐምሌ 15/2012 ( ኢዜአ ) በትግራይ ክልል ህብረተሰቡ ችግኝ ተከላው ላይ እያሳየ ያለው የነቃ ተሳትፎ በእንክብካቤውም ሊደግመው እንደሚገባው በምክትል ርሰ መስተዳድር ማዕረግ የክልሉ ንግድ ኢንዱስትሪና ከተማ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አብርሃም ተከስተ አሳሰቡ።
በትግራይ ደረጃ በአንድ ቀን 6 ሚሊዮን ችግኝ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ትናንት ተተክሏል።
ዶክተር አብርሃም ተከስተ በመቀሌ ከተማ ጮሞአ በተባለው ተራራ በተካሄደው የችግኝ የመትከል መረሃ ግብር ተገኝተው እንዳሉት ችግኝ መትከል ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳው የላቀ ነው።
ለዘመናት ተራቁቶ የቆየውን የትግራይ መሬት መልሶ ለማልማት እየተደረገ ያለው ጥረት ውጤት እያመጣ መሆኑን ተናግረዋል
ችግኝ መትከል የአየር መዛባትን ከመከላከል በተጨማሪ በተፈጥሮ ሃብት የበለጸገች ሀገር ለትውልድ ለማስተላለፍ የጎላ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ በተከላ ወቅት እያሳየ ያለው ተሳትፎ ቀጣይም እንክብካቤ በማድረግ ሊደግመው እንደሚገባም አሳስበዋል።
ከመረሃ ግብሩ ተሳታፊ የክልሉ ነዋሪዎች መካከል አቶ ከበደ አዱሽ በሰጡት አስተያየት ችግኝ የመትከል ስራ በአካባቢ ላይ ያመጣውን ለውጥ በመደገፍ ልማቱን ለማጠናከር የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል፡፡
ችግኝ መትከል በተለያዩ ምክንያቶች በአካባቢያቸው ጠፍተው የነበሩ የዕፅዋት ዝርያዎች ለመተካት የሚያስችል መሆኑን የገለጹት ደግሞ ወይዘሮ ለተብርሃን ገብረየሱስ ናቸው።
በመረሃ ግብሩ የከተማው ነዋሪዎች ፣የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ማህብረተሰብና በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን ዕዝ አባላት ተሳተፈዋል።
በትግራይ ክልል 80 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅደ እየተሰራ መሆኑ ይታወሳል።