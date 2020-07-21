በአፋር ክልል በረሃማነትን ለመከላከል የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እየተካሔደ ነው

ሰመራ ሐምሌ 13/ 2012 (ኢዜአ) በአፋር ክልል የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በመተግበር በረሃማነትን ለመከላከል ከ2 ሚሊዮን በለይ ችግኝ የመትከል ስራ እየተካሔደ መሆኑን የክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ገለፀ ።
በቢሮው የተፈጥሮ ሃብት ክብካቤና አካባቢ ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ መሃመድ ሙሳ እንደገለፁት በክልሉ ከግንቦት 28 ቀን ጀምሮ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የችግኝ ተከላ ስራ በመካሔድ ላይ ነው ።
መርሃ ግብሩ በክልሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የበረሃማነት መስፋፋትና ተደጋጋሚ የድርቅ ክስተቶችን ለመከላከል ያለመ ነው ።
እየተተከሉ ከሚገኙት ችግኞች ውስጥ ከአርብቶ አደሩ አኗኗር ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት ያላቸው ለእንስሳት መኖና ለመድሃነት አገልግሎት የሚውሉ አገር በቀል ተክሎችና የፍራፍሬ ችግኞች ይገኙበታል ።
እስከ አሁን ድረስ በክልሉ አምስት ዞኖች በሚገኙ 34 ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች ከ650 ሺህ በላይ የተያዩ ችግኞች ተተክለዋል ።
ክልሉ ቆላማ የአየር ንብረት የሚያመዝንበት በመሆኑ የክረምቱን እርጥበት በመጠቀም ተከላው እስከ መጪው ጥቅምት ድረስ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ።
የሰመራ ሎግያ ከንቲባ አቶ አራዶ ኢሴ እንደገለፁት የችግኝ ተከላው በመንግስትና በኃይማኖት ተቋማት ጭምር እየተካሔደ ነው ።
የሰመራ ከተማ ነዋሪ አቶ ሀሞ አሎ በሰጡት አስተያየት ከዚህ በፊት ችግኝ ለመትከል ብንፈልግም ችግኝ የማግኘት ዕድል አልነበረም ብለዋል ።
ዘንድሮ ግን ክልሉ ችግኞችን በስፋት እያቀረበ በመሆኑ ለተከላው እንረባረባለን ብለዋል ።
የአረንጓዴ አሻራው መርሃ ግብር ለማሳካት ህብረተሰቡ በመኖሪያ ቤቶቹ ጭምር ችግኝ በመትከል ተሳታፊ መሆኑን ተናግረዋል ።