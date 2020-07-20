በከተሞች እያጋጠመ ያለውን ጉዳትና ውድመት ለመቀነስ ሕዝቡ አንድነቱን ሊያጠናክር ይገባል ተባለ

አዲስ አበባ ፣ ሐምሌ 13/2012 (ኢዜአ) በከተሞች እያጋጠመ ያለውን የሰውና የንብረት ውድመት ለመቀነስ ሕዝቡ አንድነቱን ሊያጠናክር እንደሚገባ የኦሮሚያ ክልል የከተሞች ልማትና ቤቶች ቢሮ ገለጸ።
ከጥቂት ሳምንታት በፊት የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል ስር የሚገኙ የተወሰኑ ከተሞች ውድመት ደርሶባቸዋል።
ጥቃትና ውድመት የደረሰባቸው ከተሞች በአመዛኙ በምዕራብ አርሲ፣ በአርሲ፣ በባሌና በምስራቅ ሸዋ ዞን የሚገኙት ናቸው።
በእነዚሁ ከተሞች የሰው ኃይወት ጠፍቷል፤ በሕዝብና በመንግስት ንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት ማጋጠሙም ይታወቃል።
ኦሮሚያ ክልል የከተሞች ልማትና ቤቶች ቢሮ ኃላፊ አቶ ጀማል ከድር የከተሞቹን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቃለምልልስ በከተሞች የሚያጋጥመውን ውድመት ለመቀነስ አንድነትን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል።
“አሁን ያጋጠመው ክስተት የሕዝብ ደህንነትና አብሮነትን የማይፈልጉ የጥፋት ኃይሎች የፈጸሙት ነው” በማለት ይገልጻሉ።
ተከስቶ በነበረው ሁከትና ግርግር በተወሰኑ የክልሉ ከተሞች ጉዳት መድረሱን ያረጋገጡት አቶ ጀማል፣ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ የተፈጸመው ድርጊት እጅግ አሳዛኝ መሆኑን ይገልጻሉ።
“ድርጊቱ ከኦሮሞም ከኢትዮጵያዊነትም ባህል ያፈነገጠ በመሆኑ ሕዝቡ ድርጊቱን እያወገዘው ይገኛል” ብለዋል።
እንደ ቢሮ ኃላፊው ገለጻ በከተሞች የወደመው ንብረት የአንድ ግለሰብ ሳይሆን የአካባቢው ነዋሪ፣ የአገርና የመንግስት ንብረት ነው።
“ጥፋት አድራሾቹ ክልሉን የማይወክሉና የተፈጠረውን ችግር አስታከው ለዘመናት አብሮ የኖረውን ሕዝብ እርስ በርስ እንዲጠራጠር ለማድረግ የፈጸሙት ነው” ብለዋል።
“በቀጣይም የክልሉ መንግስት በከተሞቹ ጉዳት የደረሰባቸው የሕብረተሰብ ክፍሎች እንዲቋቋሙ ከሕዝቡ ጋር በመሆን ይሰራል” ነው ያሉት።
መሰል የጥፋት ተግባራት እንዳይደገሙ ሕዝቡ አንድነቱን ጠብቆ በመደራጀት አካባቢውን እንዲጠብቅ የሚደረግ መሆኑን አቶ ጀማል ገልጸዋል።
የከተሞቹ ነዋሪዎችም የወንጀል ተሳታፊዎችን በማጋለጥ ጥፋተኞችን ለሕግ ለማቅረብ የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዙ አቶ ጀማል ጥሪ አቅርበዋል ።
በክልሉ በቅርቡ በከተሞች ላይ በደረሰ ውድመት የግለሰቦች መኖሪያና የንግድ ቤቶች እንዲሁም የአገልግሎት መስጫ ተቋማትና የኢንቨስትመንት ድርጅቶች ላይ ውድመት እንደደረሰ መዘገቡ ይታወሳል።