የወጣቶች ወሰን ተሻጋሪ በጎ ፈቃድ አገልግሎት በይፋ ተጀምሯል

አዲስ አበባ ሀምሌ 11/2012 (ኢዜአ)ወጣቶች በተለያዩ ክልሎች የሚሳተፉበት የወሰን ተሻጋሪ በጎ ፈቃድ አገልግሎት በይፋ ተጀምሯል።
በብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አስተባባሪነት የሚሰጠው የወሰን ተሻጋሪ በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ ወጣቶችን ያቀፈ ነው።
አገልግሎቱ ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ መተግበር መጀመሩም የሚታወስ ነው።
ዘንድሮም ይሄው መርሃ ግብር በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች የሚካሄድ ሲሆን የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ፣ የአቅመ ደካማ ዜጎችን ቤት ማደስ፣ ስለ ኮሮናቫይረስ ግንዛቤ ማስጨበጥና ደም ልገሳን የመሳሰሉ ተግባራት በወጣቶች ይፈጸማሉ።
የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱን ያስጀመሩት የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ህይወት ኃይሌ በወቅቱ እንዳሉት፤ ወሰን ተሻጋሪ በጎ ፈቃድ አገልግሎት በዜጎች መካከል የባህል ልውውጥና ግንኙነት እንዲጠናከር አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው።
አገልግሎቱ ካለው አገራዊ ፋይዳ አኳያ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ገልጸዋል።
እንደ ሚኒስትር ዴኤታዋ ገለጻ፤ ዘንድሮም ከ10 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች የሚሳተፉበት ይህ መርሃ ግብር ከ23 ሚሊዮን በላይ የኅብረተሰብ ክፍሎችን ተደራሽ ያደርጋል።
”ከዚህ ጎን ለጎንም ወጣቶች ስብዕናቸው የተገነባና የአገር ፍቅር ያላቸው እንዲሆኑ መስራት ይጠይቃል” ያሉት ወይዘሮ ህይወት፤ ”የወጣት ማዕከላት ተጠናክረው ትውልድ ቀረጻ ላይ እንዲሰሩ ማድረግ ይገባል” ብለዋል።
የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ፕሬዚዳንት አስፋው ተክሌ በበኩሉ በአረንጓዴ አሻራው በወጣቶች ብቻ ከ2 ነጥብ 3 ቢሊዮን ችግኝ በላይ ለመትከል እቅድ ተይዞ ወደ ሥራ መገባቱን ለኢዜአ ተናግሯል።
”ይህንን ለመተግበር ሊጉ ከወጣት አደረጃጀቶች ጋር በመሆን ዝግጅት አጠናቆ ወደ ስራ ገብቷል” ብሏል።
በተያዘው ክረምት 50 ሺህ ዩኒት ደም ለማሰባሰብ መታቀዱን ገልጾ፤ በወሰን ተሻጋሪ በጎ ፈቃድ አገልግሎቱ በርካታ ተግባራት እንደሚከናወኑ አብራርቷል።
የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተሳታፊ ወጣቶች በበኩላቸው በሰጡት አስተያየት የሚጠበቅባቸውን አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ሆነዋል።