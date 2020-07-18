የምስራቅ ዕዝ መከላከያ ሰራዊት አባላት ደም ለገሱ

ሀረር ፣ ሐምሌ 11 / 2012 ኢዜአ) የምስራቅ ዕዝ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛና መሰመራዊ መኮንኖች ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ያጋጠመውን የደም እጥረት ለመቅረፍ ደም ለገሱ ።
መኮንኖቹ የደም ልገሳ ያደረጉት በተሻሻለው አዲሱ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስትራጂ ሰነዶቹ ላይ ሲያካሂዱት የነበረውን ስልጠና እና ውይይት ትናንት ሲያጠናቅቁ ነው ።
”የተጀመረውን ተቋማዊ ሪፎርም ለማሳካትና የሚገጥሙ ተግዳሮቶችን በአሸናፊነት ለመወጣት ህዝባዊነታቸንን ዳግም እናረጋግጣለን ”በሚል መሪ ቃል የሁለት ሳምንታት ስልጠናና ውይይት ተከታትለዋል።
የምስራቅ ዕዝ የጤና ማበልፀግና በሽታ መከላከል ኃላፊ ኮሎኔል ሁሴን ጀራ በእለቱ እንደተናገሩት በአገሪቱ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ባስከተለው ተፅዕኖ የተፈጠረውን የደም እጥረት ለመቅረፍ የስራዊቱ አመራሮች ደም ለግሰዋል ።
ሰራዊቱ በተደጋጋሚ በፈቃደኝነት ደም እየለገሰ እንደሚገኝ ጠቁመው በቀጣይም በዕዙ የሚገኙ የሰራዊት አባላትን በማስተባበር የደም ልገሳው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል ።
ከሰራዊቱ አባላት መካከል መቶ አለቃ አምባቸው አጠና በሰጡት አስተያየት ከህብረተሳቡ እንደመውጣታችን ሁሉ ህዝቡ ማገዝ ስለሚገባን የሰራዊቱ አባላት በየወቅቱ ደም እየለገስን እንገኛለን ብለዋል ።
በአሁኑ ወቅት የሚታየውን የደም እጦት ለመቅረፍ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በደም ልገሳው እንዲሳተፍ መልእክት አስተላልፈዋል ።
ከደም በላይ ውድ ህይወቴን ለመስጠት የተዘጋጀሁ ነኝ ያሉት ሻምበል አራርሳ ሁሴን በበኩላቸው ደም መለገስ በጣም ቀላልና ደስታን የሚሰጥ የበጎ አድራጎት ተግባር መሆኑን ገልፀዋል ።
በተለይም በትራፊክ አደጋ፤ በወሊድና በሌሎቸ ተመሳሳይ ሁኔታዎች በደም እጦት ምክንያት የሚሞቱ እናቶቸና ሌሎቸ የህብረተሰብ ክፍሎቸን የሚታደግ በመሆኑ ሁሉም የሰራዊቱ አባላት ደም ይለግሳሉ የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል ።
በሐረር ደም ባንክ የደም ለጋሾች አስተባባሪ ሲስተር ኢትዮጵያ አሰፋ እንዳሉት ”ከኮሮና ቫይረሰ ጋር በተያያዘ በክልሉ የደም እጥረትን ለመቅረፍ የሰራዊቱ አባላት በተደጋጋሚ ጊዜ ደም በመለገሰ እገዛ እያደረጉ ይገኛሉ ።
የደም እጥረት እንዳይከሰት ወጣቶች ፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎቸና ድርጅቶች ደም በመለገስ እገዛ እያደረጉ እንደሚገኙ ጠቁመው በዚህ በጎ ተግባር ላይ የተሰማሩትን አካላት በሙሉ አመስግነዋል ።
የሐረረ ደም ባንክ አገልግሎት በበጀት አመቱ ከበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች 3 ሺህ 480 ዩኒት ደም መሰብሰብ መቻሉንም በዚሁ ጊዜ ተገልጿል ።