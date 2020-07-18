የአማራ ክልል ምሁራን የክልሉን የልማት ስራዎች እየጎበኙ ነው

ባህርዳር ፣ ሐምሌ 11 / 2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶችና የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክን ዛሬ ጎብኝተዋል።
የአማራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ደሴ አሰሜ እንደገለፁት የጉብኝቱ ዓላማ ፓርኩ ያለበትን ደረጃ ለሙሁራኑ ለማሳወቅ ነው ።
እንዲሁም ፓርኩን ወደ ስራ ለማስገባት የገጠሙ ችግሮችን በእውቀትና በክህሎት ላይ ተመስርቶ ለመፍታት የሙሁራንና የዩኒቨርሲቲዎችን እገዛ በመፈለግ ጭምር የተዘጋጀ ነው ብለዋል ።
ፓርኩን ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መከናወናቸውንና ባለሃብቶችም መግባት መጀመራቸውን ተናግረዋል ።
የፓርኩ ኃላፊ አቶ ዳኛቸው አስረስ በበኩላቸው በመጀመሪያው ዙር በ260 ሔክታር መሬት ላይ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ተከናውነዋል ።
እስከ አሁን ድረስ በተከናወነው እንቅስቃሴም 14 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ መንገድ ፣ 5 ሺህ ሜትር ኩይብ ውኃ የመያዝ አቅም ያለው ማጠራቀሚያ ጋን ግንባታና በሰኮንድ 90 ሊትር ውኃ የሚያመነጩ ጉድጓዶች በመቆፈር የመስመር መዘርጋት ስራ ተከናውኗል ።
በተጨማሪም የተቀናጀ አገልግሎት መስጫ ፣ የምርት ማሳያ ፣ ትምህርት ቤት ፣ ጥናትና ምርምር የሚካሔድባቸውና ለሌሎች አገልግሎቶች የሚውሉ 11 ህንፃዎች ግንባታ መከናወኑን ኃላፊው ገልፀዋል ።
በአሁኑ ወቅት የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኩ ግንባታ 93 በመቶ መጠናቀቁን ገልፀዋል ።
የፓርኩን ውጤታማነት ለማረጋገጥም ግብአት ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት የዩኒቨርሲቲ ሙሁራን በጥናትና በምርምር የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል ።
በጉብኝቱ ላይ በክልሉ ከሚገኙ 10 ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ምሁራንና የዩኒቨርሲቲዎቹ ፕሬዚዳንቶች ፣ የክልል አመራሮች ፣ የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ አባላትና ሌሎችም ተገኝተዋል ።
በነገው እለትም በሞጣ ከተማ የሞጣ ገጠር ሽግግር ማእከል ጉብኝት እንንደሚካሔድ ከወጣው ፕሮግራም ለማወቅ ተችሏል።