የከተማዋ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ከአንድ ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ተከሉ

አዲስ አበባ ሀምሌ 11/2012 (ኢዜአ)በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከ1 ሚሊዮን በላይ ችግኞች በበጎ-ፈቃደኛ ወጣቶች መተከላቸውን የከተማዋ ወጣቶችና በጎ-ፈቃድ አገልግሎት ማስተባበሪያ ቢሮ አስታወቀ፡፡
ቢሮው ከ “ታለንት ዩዝ አሶሴሽን” ጋር በመተባበር የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ-ግብር ዛሬ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ወጣት ማዕከል አከናውኗል።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ኤፍሬም አሰፋ በእዚህ ወቅት እንዳሉት፣ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ባለፈው አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከ1 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ተክለዋል፡፡
በተያዘው የክረምት ወራት በከተማዋ ያሉ 500 ሺህ ወጣቶችን በበጎ ፈቃድ አገልግሎት በማሳተፍ 7 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
ቢሮው ከችግኝ ተከላው በተጓዳኝ በተያዘው ዓመት 12 የበጎ-ፈቃድ መርሃ ግብሮችን ነድፎ ወደተግባር እየለወጠ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
ከነዚህ መርሀግብሮች መካከል “አንድ ግለሰብ ለአንድ ቤተሰብ” በሚል መሪ ቃል 5ሺህ 400 አቅመ-ደካሞችና አዛውንቶች ለአራት ተከታታይ ወራት የሚቆይ የምግብ ድጋፍ ተጠቃሽ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የአቅመ-ደካሞችና አረጋዊያንን ቤት የማደስ ሥራ በከተማዋ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ በማስጀመር እስካሁን ድረስ ከአንድ ሺህ በላይ ቤቶች መጠገናቸውን አስረድተዋል፡፡
በኮሮናቫይረስ ሳቢያ የተከሰተውን ደም እጥረት ለማቃለልም በርካታ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን በማሳተፍ የደም ልገሳ መርሃ-ግብር መከናወኑንም አቶ ኤፍሬም አስረድተዋል፡፡
እንዲሁም 45 ሺህ ወጣቶች ለህብረተሰቡ ስለኮሮናቫይረስ የግንዛቤ ትምህርት እንዲሰጡ መደረጉንም ጠቁመዋል፡፡
አቶ ኤፍሬም እንዳሉት ባለፈው ዓመት በተከናወኑ የበጎ-ፈቃድ አገልግሎት ሥራዎች መንግስት ሊያወጣው የሚችለውን ከ183 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ለማዳን ተችሏል፡፡
የሚተከሉ ችግኞችን በመንከባከብ ረገድም በጎ-ፈቃደኛ ወጣቶች እንደሚሳተፉና ህብረተሰቡ በአረንጓዴ አሻራ ልማት የሚተክላቸውን ችግኞች እስኪጸድቁ ድረስ መንከባከብ እንዳለበት ተናግረዋል፡፡
በቦሌ ክፍለ ከተማ የወረዳ 10 ወጣቶችና በጎ-ፈቃድ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ህይወት ዳኜ በበኩላቸው፣ በወረዳው በበጎ-ፈቃድ አገልግሎት 70 ሺህ ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ እስካሁን ድረስ 57 ሺህ ችግኞች መተከላቸውን ነው የጠቆመት፡፡
የ”ታለንት ዩዝ አሶሴሽን” ሥራ አስኪያጅ አቶ ኤፍሬም ብርሃኑ በበኩላቸው እንዳሉት ማስተባበሪያቸው ስድስት የወጣት ማዕከላትን ተረክቦ ዘመናዊ የማድረግ ሥራ እያከናወነ ይገኛል።
በዛሬው ዕለት እየተከናወነ ያለው የአረንጓዴ አሻራ ልማት ወጣቱ ለአካባቢ ጥበቃ ሥራ ያለውን ተሳትፎ ለማሳደግ ያለመ መሆኑን ገልጸዋል፡፡