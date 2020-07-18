የመኸር ሥራ እንዲስተጓጎል ረብሻ ለማስነሳት የሚጥሩ አካላትን መንግስት አይታገስም

አዲስ አበባ፣ሐምሌ 11/2012 (ኢዜአ) መንግስት የመኸር ሥራ እንዲስተጓጎል በተለያዩ አካባቢዎች ረብሻ ለማስነሳት ሙከራ የሚያደርጉ አካላትን እንደማይታገስ አስታወቀ።
በአገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለኢዜአ መግለጫ ሰጥተዋል።
ከሚቲዎሮሎጂ በተገኘው መረጃ መሠረት የዘንድሮ ክረምት በቂ ዝናብ የሚገኝበት እና ለግብርና ሥራ ምቹ ሁኔታ የፈጠረ በመሆኑ ይህን እድል በአግባቡ መጠቀም እንደሚገባ ገልጸዋል።
በዚህም “አርሶ አደሩም ሆነ በከተማ ግብርና የተሰማሩ አካላት ይህንን ተገንዝበው ለቀጣይ ዓመት በምግብ ሰብል ራስን ለመቻል የሚደረገውን ጥረት ማገዝ ይኖርባቸዋል” ሲሉ ተናግረዋል።
በተጨማሪም የኮሮናቫይረስ ሊያደርስ የሚችለውን የምርት እጥረት ለመቋቋም ሊታረስ የሚችል ማንኛውንም መሬት አርሶ በማልማት ምርት እንዲጨምር ማድረግ እንደሚገባም ነው የገለጹት።
አቶ ንጉሱ እንዳሉት በቅርቡ ከደረሰው የሰላም እጦት እና የፀጥታ መደፍረስ በማገገም ፈጥኖ ወደ ቀድሞው የክረምት አዝርዕት ሥራዎች መግባትና ምርት እንዲጨምር መሥራት ይገባል።
የመኸር ሥራ እንዲስተጓጎል በተለያየ አካባቢ ረብሻ እንዲነሳ ሙከራ የሚያደርጉ ማናቸውንም ወገኖች መንግስት እንደማይታገስ አስታውቀዋል።
የጥፋት ኃይሎች ህብረተሰቡ ለእኩይ ተግባራቸው ቦታ እንደማይሰጣቸው ተገንዝበው ከዚህ የጥፋት ተግባራቸው እንዲታቀቡም ነው አቶ ንጉሱ ያሳሰቡት።
የወቅቱ ዋነኛ አጀንዳ በመኸር ሥራ ላይ በስፋት ተሰማርቶ በቀጣይ ዓመት የምርት እድገት ማምጣትና በምግብ ሰብል ራስን መቻል እንደሆነ አስታውሰው፣ “ይህን ለማስተጓጎል ለሚፈልጉ አካላት መንግስት ትዕግስት የለውም” ብለዋል ።
ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአረንጓዴ አሻራ ልማት ሥራ ባለፈው ዓመት 4 ቢሊዮን ችግኞችን በመትከል የተሰራው ታሪክ ዘንድሮ 5 ቢሊዮን ችግኞችን በመትከል እንደሚደገም ያላቸውን እምነት ተናግረዋል።
ይህንን ለማሳካት አሁን ያለንበት ወቅት ወሳኝ ጊዜ በመሆኑ፣ ክረምቱ ሳያልፍ እቅዱን ለማሳካት በየተቋሙና በየአካባቢው ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ እንደሚገባም አመልክተዋል።
አገራዊ ዕቅዶችን ለማሳካት በምንም መልኩ ወደ ኋላ እንደማይባል ያረጋገጡት አቶ ንጉሱ፣ ችግኞች የፀጥታና የሰላም ምልክቶች፤ የአንድነትና የአብሮነት መሰረቶች በመሆናቸው ለቀጣዩ ትውልድ ልምላሜዋ የተጠበቀ አረንጓዴ አገር ለማስረከብ የተጀመረው ሥራ እንደሚጠናከር ተናግረዋል።
በመጨረሻም የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን በተመለከተ ባስተላለፉት መልዕክት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በህብረተሰቡ እየተስተዋለ ያለውን መዘናጋት መለስ ብሎ አይቶ የመከላከል ሥራውን ማጠናከር እንደሚገባ አስገንዝበዋል።