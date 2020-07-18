ሰሞኑን ተከስቶ በነበረው ሁከትና ግርግር አርዳይታ ግብርና ኮሌጅ ወደመ

አዲስ አበባ ሀምሌ 11/2012 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ሰሞኑን ተከስቶ በነበረው ሁከትና ግርግር በአርዳይታ ግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጅ ሃብትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን የኮሌጁ አስተዳዳር አስታወቀ፡፡
የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን መገደል ምክንያት በማድረግ የተወጣው ሰልፍ ወደ ብጥብጥ በመቀየሩ በግብርና ኮሌጁ ላይ ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ውድመት መድረሱ ተገልጿል፡፡
የኮሌጁ መምህራን በበኩላቸው “በወጣቶች ለሚፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ ዋነኛ ምክንያት ላለፉት 27 ዓመታት የቆየው የትምህርት ስርዓት ነው ” ሲሉ ተደምጠዋል፡፡
በአርዳይታ ግብርና ኮሌጅ ለአምስት ዓመታት በመምህርነት እንዳገለገሉ የሚናገሩት መምህር ጌታሁን ማሞ ኮሌጁ እንደ አገር በግብርና ሚኒስቴር ከሚተዳደሩ ኮሌጆች መካከል አንዱ መሆኑን ገልጸዋል።
ኮሌጁ ኢትዮጵያ የምትከተለውን የግብርና መር ምጣኔ ሃብት ከግብ እንዲደርስ ሚናው ከፍተኛ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
”ኮሌጁ ለሚገኝበት አካባቢ ማህበረሰብ በዉሃ አቅርቦትና በትራንስፖርት ዘርፍ ግልጋሎት እየሰጠ ይገኛል” ሲሉ ተናግረዋል፡፡
ለአርሶ አደሮችም ምርጥ ዘር እና የተሻሻሉ የእንስሳት ዝርያዎችን እንደሚያቀርብ ጠቁመዋል፡፡
የኮሌጁ ዳይሬክተር አቶ ጀማል ከድር እንደገለጹት፤ ሰሞኑን በተፈጠረው ሁከትና ግርግር በኮሌጁ ላይ ከፍተኛ የንብረት ውድመት ደርሷል።
በደረሰው ውድመትም ኮሌጁ ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የንብረት ጥፋት እንደደረሰበት ተናግረዋል፡፡
በአሁኑ ጊዜ ከኮሌጁ ተዘርፈው የተወሰዱ ንብረቶችን የአካባቢው ህብረተሰብ የማስመለስ ሥራ እያከናወነ እንደሚገኝም ጠቁመዋል፡፡
”ለወደፊት ተመሳሳይ ተግባር እንዳይፈጸም ለ27 ዓመታት በሥራ ላይ የቆየው የትምህርት ስርዓት መስተካከል ይኖርበታል” ያሉት መምህር ጌታሁን ናቸው፡፡
ትክክለኛ የሆነ የትምህርት ፖሊሲ ተቀርጾ ወደ ሥራ መግባት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
”ይህ ከሆነ ወጣቶች ትክክለኛውን እውቀት አግኝተው የአስተሳሰብ ለውጥ ያመጣሉ” ሲሉም ጠቁመዋል፡፡
የአርዳይታ ግብርና ኮሌጅ በ1975 ዓ.ም የተመሠረተ ሲሆን በግብርና ሚኒስቴር ሥር ይተዳደራል።