በፀጥታ መደፍረስ ምክንያት በምግብ ፍጆታ ሸቀጦች ላይ የተስተዋለው የዋጋ ጭማሪ መሻሻል እያሳየ ነው

አዲስ አበባ፣ሐምሌ 11/2012 (ኢዜአ) በቅርቡ ተከስቶ በነበረው የፀጥታ ችግር ምክንያት በምግብ ፍጆታ ሸቀጦች ላይ የተስተዋለው የዋጋ ጭማሪ መሻሻል እያሳየ መሆኑን ኢዜአ ያነጋገራቸው ሸማቾችና ነጋዴዎች ተናገሩ።
አስተያየት ሰጪዎቹ በልቶ ለማደር ሰላም ወሳኝ በመሆኑ ህብረተሰቡ የራሱን ሰላም መጠበቅ እንዳለበትም ጠቅመዋል።
የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን ግድያን ተከትሎ በተፈጠረው ሁከትና ግርግር የበርካቶች ህይወት ከማለፉ በተጨማሪ የንብረት ውድመት መከሰቱ ይታወቃል።
ተከስቶ የነበረው የፀጥታ ችግር የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጥ በማስከተሉም የምርት አቅርቦት እጥረት መፈጠሩንና ከዚህም ጋር ተያይዞ በምግብ ፍጆታ ሸቀጦች ላይ የዋጋ ጭማሪ ተስተውሏል።
ኢዜአ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ሸማቾችና ነጋዴዎች እንዳሉት የተከሰተው የዋጋ ጭማሪ በአሁኑ ወቅት መጠነኛ ቅናሽ እየታየበት መሆኑን ገልጸዋል።
በጃንሜዳ አትክልት ተራ ካሮትና ቀይስር በችርቻሮ የሚነግዱት አቶ ጌቱ ፍቅሬ እንዳሉት ግርግሩን ተከተሎ በሸቀጦች ዋጋ ላይ ጭማሪ ቢስተዋልም ሰሞኑን ማሻሻያ የታየባቸው ምርቶች አሉ።
ሲገበያዩ ያገኘናቸው ሸማቾችና ነጋዴዎች በአትክልትና ፍራፍሬ ምርት ላይ የዋጋ መቀነስ እንዳለ ገልፀው በሽንኩርት ዋጋ ላይ አሁንም የአቅርቦት ችግር የፈጠረው ጭማሪ መኖሩን አመልክተዋል።
አስተያየት ሰጪዎቹ ሰላም ለመኖር ዋስትና በመሆኑ እያንዳንዱ ዜጋ ለሰላም ዘብ መቆም እንዳለበት ነው የተናገሩት።
አጥፊዎችን ገስፆ ለመመለስና አገርንም ከጥፋት ለመታደግ የሃይማኖት አባቶች፣ ወላጆችና መገናኛ ብዙሃን የበኩላቸውን ሚና መወጣት እንዳለባቸውም እንዲሁ።
የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ በበኩሉ ሰሞኑን የነበረውን የፀጥታ ችግር ተከትሎ በምግብ ሸቀጦች ላይ በተፈጠረ የአቅርቦት ችግር የዋጋ ጭማሪ መስተዋሉን አምኗል።
የቢሮው የንግድ፣ ኢንስፔክሽንና ሬጉላቶሪ ዳይሬክተር አቶ ሃብታሙ ጥላዬ እንዳሉት የፀጥታ ችግሩን ተከትሎ በተለይ በአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ ተከስቷል።
የእህልና ጥራጥሬ ምርቶች ላይም የዋጋ ጭማሪ መስተዋሉን የጠቆሙት ዳይሬክተሩ፣ በእነዚህ ምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ ከታየ የማይመለስ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት መሰረታዊ በሚባሉ ምርቶች ላይ አስቀድሞ የመሸጫ ዋጋ ተመን በማውጣት ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅት በሰላም መደፍረስ ሳቢያ ተከስቶ የነበረው ጊዜያዊ የዋጋ ጭማሪ ማሻሻያ እያሳየ መሆኑንም ነው የጠቆሙት።
ተከታታይ የዋጋ ጭማሪ የተስተዋለበት ሽንኩርትም የምርት አቅርቦት ሲኖር ማሻሻያ እንደሚኖረው ገልጸዋል።
በተደረገ ዳሰሳ በውሱን አካባቢዎች የሚደርሱ የሽንኩርት ምርቶች ስለሚኖሩ በአቅርቦቱ ላይ ያለው እጥረት ሊቃለል ይችላል የሚል እምነት እንዳላቸው አመልክተዋል።