በአቶ ጃዋር ላይ ለመርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ 13 ቀናት ተፈቀደ

አዲስ አበባ ሀምሌ 9/2012(ኢዜአ) በወንጀል ድርጊት በተጠረጠሩት አቶ ጃዋር መሃመድ ላይ ለመርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ 13 ቀናት ፍርድ ቤቱ ፈቀደ።
የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ልደታ ምድብ የአራዳ ተረኛ ወንጀል ችሎት ጉዳያቸው ታይቷል።
የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቡድን ባለፉት 14 ቀናት አከናወንኩ ያላቸውን ተግባራት አቅርቧል።
መርማሪ ፖሊስ በዋነኛነት ብሔርና ሃይማኖት መሰረት ያደረገ ግጭት እንዲቀሰቀስ ተጠርጣሪው የነበረውን አስተዋጽኦ ጠቅሶ፤ በተለይ የአርቲስት ሃጫሉ አስከሬን አቶ ጃዋር በሚመራው ቡድን ወደ ኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ በሃይል በማስገባት መሞከራቸው አስረድቷል።
በዚህም አንድ የፖሊስ አባል ህይወት እንዲያልፍና ሶስት እንዲቆስሉ መሆኑን ገልጿል።
ይህ ሊሆን የቻለው ተጠርጣሪው በሰጠው ትዕዛዝ መሆኑን አመልክቷል። በተጨማሪም የስልክ ልውውጥ በማድረግ የአመጽ ቅስቀሳ ሲያደርግ እንደነበረ በመግለጽ ለነዚህ ሁሉ ጉዳዮች መርማሪ ፖሊስ ማስረጃ ማሰባሰቡን ለፍርድ ቤቱ አቅርቧል።
የምስክሮችን ቃል መቀበሉን አስረድቷል።
በአዲስ አበባና በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተጠርጣሪውን የአመጽ ጥሪ በመቀበል ወደ 181 ሰዎች ህይወት ማለፉን ያመለከተው መርማሪ ፖሊስ፤ ተጠርጣሪው በሚመራው ቡድን ስር በቁጥጥር ስር የዋሉ የጦር መሳሪያዎች በሙሉ ህገ ወጥ መሆናቸውን ገልጿል።
14 የምርመራ ቡድን ተዋቅሮ ተጨማሪ ማጣራት እያደረገ እንደሚገኝ ያመለከተው መርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ ማስረጃ የማሰባሰብ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ አመልክቷል።
ያልተያዙ ግብረ አበሮች መኖራቸውን ያመለከተው መርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ 14 የምርመራ ጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠው ጠይቋል።
ተጠርጣሪው አቶ ጃዋር መሃመድ በበኩላቸው ወንጀሉን አለመፈጸማቸውን ገልጸው፤ ጉዳዩ ድራማ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
የተተኮሰ ጥይትም ሆነ የሞተ ሰው አለመኖሩን በመግለጽ የሚበጀው ቁጭ ብሎ መነጋገር ነው ሲሉ ለፍርድ ቤቱ ገልጸዋል።
የተጠርጣሪው ጠበቆች በእስር ቤት ያለው አያያዝና የቤተሰብ ጥየቃ ሁኔታ እንዲስተካከል ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲሰጥላቸው ጠይቀዋል።
ፍርድ ቤቱ ግራ ቀኙን አዳምጦ የተጠርጣሪው አያያዝ ሁኔታና የቤተሰብ ጥየቃ እንዲስተካከል ትዕዛዝ በመስጠት መርማሪ ፖሊስ የጠየቀውን ተጨማሪ 14 ቀናት የምርመራ ጊዜ የፈቀደው ፍርድ ቤቱ 14ኛው ቀን በዓል በመሆኑ በ13ኛው ቀን ለሐምሌ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።
በተያያዘ ሃምዛ አዳነ በተባለ ግለሰብ የምርመራ መዝገብ የሚጠሩ ዘጠኝ ተጠርጣሪዎች ”የአቶ ጃዋር ግብረ አበሮች” በሚል ፖሊስ ያቀረባቸው ናቸው።
እነዚህ ተጠርጣሪዎች በዕለቱ በነበረው የአስከሬን ቅሚያ ጋር ተያይዞ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ እነዚህ አካላት መኖራቸው፣ በማህበራዊ ሚዲያ መቀስቀሳቸውን፣ አመጽ እንዲቀጣጠል ማድረጋቸውን እና ቡድኑ የተደራጀና መሳሪያ የታጠቀ መሆኑን መርማሪ ፖሊስ ገልጿል።
ይህ ቡድን ተኩስ መክፈቱንና ህይወት መጥፋቱን እንዲሁም ቡራዩ ላይ በነበረው ትንቅንቅ የጸጥታ ሃይሎች ላይ ተኩስ በመክፈት የሁለት ሰው ህይወት እንዲጠፋ ማድረጋቸውን በምርመራ ማረጋገጡን ገልጿል።
በመሆኑም ተጨማሪ ማጣራት የሚያደርግባቸው ጉዳዮች መኖራቸውንና ያልተያዙ ግብረ አበሮች እንዳሉ በመግለጽ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቋል።
በዚሁ መሰረት ቀሪ ምርመራውን አጠናቆ ለሐምሌ 22 ቀን 2012 ዓ.ም እንዲቀርብ ተጨማሪ 13 ቀናት ጊዜ ፍርድ ቤቱ ሰጥቷል።
በተመሳሳይ ሐምሌ 6 ቀን 2012 ዓ.ም ቀርበው ትዕዛዝ ለመስጠት ለዛሬ ተቀጥሮ የነበረው የአቶ በቀለ ገርባ መዝገብ ላይ የተጠየቀውን የመርማሪ ፖሊስ 14 ተጨማሪ ቀናት የመረመረው ፍርድ ቤቱ 11 ቀናት በቂ እንደሆነ በመግለጽ ለሐምሌ 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።
አቶ በቀለ ገርባ መኪናቸው በወንጀል ፍሬ ውስጥ የማትገኝ በመሆኑ በተወካያቸው በኩል መረከብ እንደሚችሉ መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ ገልጿል።
በተመሳሳይ የወንጀል ድርጊት የተጠረጠሩት እነ አራፋት አወቀ እና እነ አዲሱ ቶሎሳ ላይ ለመርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ 11 ቀናት የምርመራ ጊዜ በመስጠት ለሐምሌ 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል።
በእነ አራፋት መዝገብ ስድስተኛ ተጠርጣሪ የኮሮናቫይረስ ተገኝቶባቸው በህክምና ላይ በመሆናቸው ጉዳያቸው ከህክምና በኋላ እንደሚታይ ፍርድ ቤቱ በመግለጽ ትዕዛዝ ሰጥቷል።