የሚተከሉትን ችግኞች ተንከባክቦ ማሳደግ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል …ርእሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ

ባህርዳር ሐምሌ 9 /2012 (ኢዜአ) የክልሉ ህዝብ የአካባቢውን ሰላም ነቅቶ በመጠበቅ ስነምህዳርን መሰረት በማድረግ የሚተከሉ ችግኞችን ተንከባክቦ ማሳደግ እንደሚገባው የአማራ ከልል ርእሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ አሳሰቡ ።
በአማራ ክልል በአንድ ጀንበር 205 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል ስራ ዛሬ በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች ተከናውኗል ።
የክልሉ ርእሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በክልሉ በአንድ ጀንበር 205 ሚሊዮን ችግኞች ለመትከል የተያዘውን እቅድ በባህርዳር ከተማ ዘንዘልማ ቀበሌ ልዩ ስሙ ገላድ በተባለው ቀበሌ ተገኝተው አስጀምረዋል ።
ርእሰ መስተዳድሩ በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ተንከባክቦ ማሳደግ ህይወትን የማስቀጠል አንዱ አካል ነው ብለዋል ።
አብዛኛው የክልሉ አካባቢ ተራራማና የተራቆተ በመሆኑም ይህንን መልሶ በደን ለመሸፈንና የአየር ነብረት ለውጥ የሚያስከትለው ተፅእኖ ለመከላከል መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ።
በተለይም ክልሉ የጣና ሀይቅ መገኛና የአባይ ወንዝ መነሻ በመሆኑ በየጊዜው የሚተከሉ ችግኞችን ተንከባክቦ በማሳደግ ታላቁን የህዳሴ ግድብ ከደለል መታደግ እንደሚገባ አሳስበዋል ።
የሚተከሉ ችግኞች ከየአካባቢው ስነ ምህዳር ተስማሚ በመሆናቸው ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም ነቅቶ በመጠበቅ ችግኞችን መንከባከብ ይጠበቅበታል ብለዋል ።
የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መለስ መኮንን በበኩላቸው በአንድ ጀንበር በተካሔደው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሀ ግብር 205 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል ስራ ሲከናወን ውሏል ።
መርሃ ግብሩ ተፈፃሚ የሆነው በጂፒኤስ ተለይቶ ካርታ በተዘጋጀለት ከ20 ሺህ ሔክታር በላይ መሬት ላይ ነው ብለዋል ።
ከተተከለው ችግኝ ውስጥ 13 ሚሊዮን የሚሆነው ቡናን ጨምሮ የተለያዩ የደጋና የቆላ ፍራፍሬ ችግኞች ናቸው ።
በዘንድሮው የክረምት ወቅት በክልሉ 1ነጥብ 7 ቢሊዮን ችግኝ ተዘጋጅቶ ተከላ እየተካሔደ መሆኑን ኃላፊው ተናግረዋል ።
በችግኝ ተከላ መርሀ ግብሩ ላይ የተሳተፉት የምእራብ ዕዝ መከላከያ ሰራዊት አባል ሻለቃ ዘውዱ ፀሃይነህ በሰጡት አስተያየት ሰራዊቱ ከተሰጠው ግዳጅ በተጨማሪ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን የልማት ስራዎችን ያከናውናል ።
ችግኝ መትከልና ተንከባክቦ ማሳደግ ሀገራችን ከሚያጋጥማት ደርቅ በመጠበቅ የአፈር ለምነት እንዳይሸረሸርና ታላቁ የህዳሴ ግድብ በደለል ከመሞላት ይታደጋል ብለዋል ።
ሰራዊቱም ቸግኝን ከመትከልና ተንከባክቦ ከማሳደግ ጎን ለጎን በህዳሴው ግድብ ከውጭ ጠላት የሚቃጣበትን ማንኛውንም ድርጊት መክቶ ለመመለስ ዝግጁ መሆኑን አስረድተዋል ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በማእከላዊ ጎንደር ዞን በአንድ ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በዛሬው እለት 5 ሚሊዮን ችግኝ ተተክሏል ።
በላይ አርማጭሆ ወረዳ ከርከር ባለእግዚያብሔር ቀበሌ በተጀመረው መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የአማራ ከልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፍአለ እንደተናገሩት የአረንጓዴ አሻራ የቸግኝ ተከላ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዘላቂ ደህንነት የሚረጋገጥበት አንዱ መንገድ ነው ።
የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አንዱዓለም ሙሉ በበኩላቸው ተከላው የተከናወነው በዞኑ 13 ወረዳዎች በሚገኝ 664 ሔክታር መሬት ላይ ነው ።
በችግኝ ተከላ መርሀ ግብሩ አመራሮች ፣ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ፣ የሃይማኖት አባቶችና ነዋሪዎች ተሳትፈዋል ።
በአማራ ከልል ባለፈው ዓመት በአረንጓዴ አሻራ ቀን ከተተከለው ችግኝ 80 በመቶ የሚሆነው መፅደቁን ከክልሉ ግብርና ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመላክታል ።