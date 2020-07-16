በድህረ-ኮቪድ የከፍተኛ ትምህርት አሰጣጥ ስርዓቱ ይቀየራል ተባለ

አዲስ አበባ ሀምሌ 9/2012 (ኢዜአ) በድህረ-ኮቪድ የከፍተኛ ትምህርት አሰጣጥ ስርዓቱ የሚቀየር መሆኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሒሩት ወልደማርያም የ2012 ዓ.ም ትምህርትን መልሶ ማስጀመርና የ2013 ዓ.ም የከፍተኛ ትምህርት አሰጣጥን አስመልክቶ ዛሬ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በዚሁ ጊዜ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ከገቡ ተቋማት ውስጥ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ዋንኛ እንደሆኑ አመልክተዋል።
ቫይረሱን የመከላከል ተግባሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና ከጤና ሚኒስቴርና ከሚመለከታቸው አካላት በሚገኘው መረጃ መሰረት የተቋረጠው ትምህርት እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
ለእዚህ ደግሞ ተማሪዎች አስቀድመው የስነልቦና ዝግጅት እንዲያደርጉ ሚኒስትሯ ጠይቀዋል።
ከድህረ-ኮቪድ በኋላ የትምህርት አሰጣጥ ስርዓቱ ላይ ለውጥ እንደሚኖርም ፕሮፌሰር ሒሩት ተናግረዋል።
ለእዚህም የሚመለከታቸው ተቋማት የቅድመ ዝግጅት ሥራ እየሰሩ መሆኑን ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅት ዩኒቨርሲቲዎች ለኮቪድ -19 ሕሙማን ለይቶ ማቆያነት እያገለገሉ በመሆኑ በድህረ-ኮቪድ ተቋማቱን ማጽዳትና ማደስ እንደሚያስፈልግም ሚኒስትሯ አመልክተዋል።
በትምህርት ተቋማቱ ያልተጠናቀቀውን የ2012 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የማጠናቀቅና ምዘና የመስጠት ስራም እንደሚሰራ ነው ያስረዱት።
ፕሮፌሰር ሒሩት እንዳሉት የባከነውን የትምህርት ጊዜ ለማካካስ ሲባል የትምህርት አሰጣጡ ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ ሳምንቱን ሙሉ ከጠዋት እስከ ማታ የሚሰጥ ይሆናል።
በ2013 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የተማሪዎችን ጥግግት ለመቀነስ ሲባል ሁሉም ተማሪዎች ወደዩኒቨርሲቲ እንደማይገቡም ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
“በዚህ መሰረት ትምህርት እንደተከፈተ የአራተኛ ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዲጨርሱና እንዲመረቁ ይደረጋል” ብለዋል።
ከዚያ ቀጥሎም ከአንደኛ ዓመት እስከ ሦስተኛ ዓመት ያሉ ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ የሚደረግ ሲሆን የወረርሽኙ ሁኔታ እየታየ አዲስ ገቢ ተማሪዎች ትምህርት የሚቀጥሉበት ሁኔታ እንደሚመቻች አስረድተዋል።
ይሁንና ውሳኔው የወረርሸኙ ነባራዊ ሁኔታ እየታየ የሚተገበር መሆኑን ሚኒስትሯ ጠቁመዋል።
መምህራን የሚሰጡትን ቀሪ ትምህርት በብቃትና በጥራት ለመስጠት ከወዲሁ ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸውም ተናግረዋል።
ወረርሽኙ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ መቆጣጠርና መቀልበስ ሲቻል የተለያዩ ተቋማት ወደ መደበኛ ስራቸው እንደሚመለሱ በዓለምአቀፍ ደረጃ ያለው ተሞክሮ እንደሚያሳይ ፕሮፌሰር ሒሩት ገልጸዋል።
በኢትዮጵያም ከጤና ሚኒስቴር በተገኘ መረጃ መሰረት የቫይረሱ ስርጭት በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ደረጃ ላይ አለመድረሱንና ከደረሰ በኋላ መልሶ ስርጭቱን መቆጣጠር ሲቻል የትምህርት ተቋማቱ ወደ መደበኛ ስራቸው ይመለሳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ አመልክተዋል።
በ2013 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የማታ፣ የቅዳሜና እሁድ እንዲሁም የክረምት መርሃ-ግብሮች በመደበኛነት እንደማይኖሩም ሚኒስትሯ አክለዋል።