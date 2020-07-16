ለቱሪስቶች ብቻ አገልግሎት የሚሰጡ ታክሲዎች በቅርቡ ሥራ ይጀምራሉ

አዲስ አበባ ሀምሌ 9/2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ለቱሪስቶች ብቻ አገልግሎት የሚሰጡ ታክሲዎች ከ10 ቀን በኋላ ወደ ሥራ እንደሚገቡ ሄሎ ታክሲ የትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት አስታወቀ።
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የቱሪዝም ዘርፉን ይበልጥ ለማዘመንና ደረጃውን የጠበቀ የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ ከሄሎ ታክሲና ኦክሎክ ጀኔራል ሞተርስ ጋር ተፈራርሟል።
ለቱሪስቶች ብቻ አገልግሎት ይሰጣሉ የተባሉት ታክሲዎች 110 ሲሆኑ ከእነዚህ ውስጥ 36ቱ ከአሥር ቀን በኋላ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ ስምምነቱ በተደረገበት ወቅት ተገልጿል።
ታክሲዎቹ ቱሪስቶች ዘመናዊ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችሉ እንደሆነም ተመልክቷል።
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሒሩት ካሳው በስምምነቱ ወቅት እንደገለጹት ስምምነቱ የቱሪዝም ዘርፉ ይበልጥ እንዲዘምንና ለቱሪስቶች ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት ለመስጠት የሚያግዝ ነው።
“በዘርፉ አቅም የሌላቸው ወገኖች የሥራ ዕድል እንዲያገኙ የሚያስችል በመሆኑም የሚበረታታ ነው” ያሉት ሚኒስትሯ፣ ከቱሪዝም ገጽታ ግንባታ በተጨማሪ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
በአገር ውስጥ የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን የሚገጣጥመው “ኦክሎክ ጀኔራል ትሬዲንግ” የሥራ እድል ፈጠራ እና የተቋም ትስስር አማካሪ አቶ ሰለሞን ሙሉጌታ በበኩላቸው፣ ለቱሪስቶች አገልግሎት ለመስጠት የሚያግዙ ተሽከርካሪዎችን ማቅረባቸውን ተናግረዋል።
በእዚህም 110 ደረጃቸውን የጠበቁ ዘመናዊ የቱሪስት ታክሲዎች እና ለቱሪስት አገልግሎት የሚውሉ የሕክምና እቃዎች የተሟሉላቸው አሥር አምቡላንሶች መዘጋጀታቸውን ነው የገለጹት።
የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች 59 የተለያዩ አገራት ቋንቋዎችን መተርጎም የሚያስችሉ መሳሪያዎች የተገጠሙላቸው መሆኑንም አስረድተዋል።
እንደ አቶ ሰለሞን ገለጻ ታክሲዎቹ በአሥሩም ክልሎች በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አማካኝነት ለተመለመሉ አቅም የሌላቸው ወጣቶች የሥራ እድል ለመፍጠር ታስበው የሚሰጡ ናቸው።
“ወጣቶቹታ ታክሲዎቹን በብድር ወስደው መክፈል እንዲችሉ እድል የሰጠ ነው” ሲሉም አቶ ሰለሞን አክለዋል።
የሄሎ ታክሲ ባለቤት እና ሥራ አስኪያጅ አቶ ዳንኤል ዮሐንስ በበኩላቸው ታክሲዎቹ በዋናነት ለቱሪዝም ዘርፉ ጉልህ ሚና እንዳላቸውና ለ110 ወጣቶች የሥራ እድል እንደሚፈጥሩ አስታውቀዋል።
ለወጣቶቹ ከሚሰጡት 110 ታክሲዎች ውስጥ 36ቱ ከአሥር ቀን በኋላ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ አመልክተዋል።
ታክሲዎቹ በ25 በመቶ ቅድመ ክፍያ ለወጣቶቹ እንደሚተላለፉ በስምምነቱ ወቅት ተገልጿል።