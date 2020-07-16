የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አበረታች የስራ አፈፃፀም ውጤት ማስመዝገቡን ገለፀ

አዳማ ኢዜአ ሐምሌ 09/2012 በአስተዳደሩ ዋና ዋና ስራዎች አፈፃፀም አበረታች ውጤቶች መመዝገባቸውን በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማህበራዊ ክላስተረር አስተባባሪ ኢንጅነር እንዳወቅ አብጤ ተናገሩ።
የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች የተሳተፉበት የ2012 የስራ አፈጻጸም ግምገማና የ2013 በጀት ዓመት የክንውን አቅጣጫ ላይ ያተኮረ መድረክ ዛሬ በአዳማ አባ ገዳ አዳራሽ ተጀምሯል።
ኢንጅነር እንዳወቅ አብጤ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አዝጋሚ የልማት ሂደት ቢኖርም በዋና ዋና አውታሮች ላይ አመርቂ ውጤት መገኘቱን ተናግረዋል።
የከተማውን ህብረተሰብ ኑሮ ለማሻሻል፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመቅረፍ በርካታ እርምጃዎች መወሰዱንም ጠቅሰዋል ።
በተለይም በመሰረተ ልማት፣ በኑሮ ውድነት ቅነሳ፣ በመልካም አስተዳደርና ፍትህ ማስፈን፣ በስራ እድል ፈጠራ እና ሌሎች ተያያዥ ዘርፎች አመርቂ ውጤት መገኘቱን ገልፀዋል ።
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመመከት የከተማው ህብረተሰብ፣ ባለሀብቶች፣ ድርጅቶች፣ ተቋማትና በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ባደረጉት የተቀናጀ ርብርብ በሽታውን ከመከላከል አንጻር ውጤታማ ስራ ተከናውኗል ።
ጥገኝነት፣ ብልሹ አሰራር፣ የተንዛዛ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር፣ የአቅም ውስንነት እና የአሰራር ክፍተት የሚታይ መሆኑን በጥናት እንደተለየ ተናግረዋል ።
ክፍተቱን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ አገልግሎት በመስጠት ለመፍታትና አመቺ የስራ ቦታ ለመፍጠር እየሰራ እንደሚገኝም አስረድተዋል ።
በቀጣዩ በጀት ዓመትም በልማትና በእድገት የህብረተሰቡን እርካታ ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማቶችን ለማከናወን አቅጣጫ አስቀምጠን ወደ ተግባር ገብተናል ብለዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በበኩላቸው መድረኩ ባለፈው የበጀት ዓመት በመንግስትና በፓርቲው ስራ የተገኙ ስኬቶች እና ያጋጠሙ ፈተናዎችን ለመገምገመና ለቀጣዩ የእቅድ አፈጻጸም ግልጽ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ነው ብለዋል።
ለውጡን ለመምራት የተዋሀደና የተቀናጀ አመራር በመንግስትና በፓርቲው የተከናወኑ ስራዎችና የተመዘገቡ ስኬቶችና ያጋጠሙ ፈተናዎች በመድረኩ ላይ የሚፈተሹ አጀንዳዎች መሆናቸውን ገልፀዋል ።
በ2013 በጀት ዓመት የዜጎችን ኢኮኖሚና የአኗኗር ዘይቤ የሚቀይሩ አገራዊ ፕሮጀክቶች የሚጠናቀቁበትና አዲስ የሚጀመሩ የልማት ስራዎች ለውጤት የሚበቁበት ነውም ብለዋል።
በዚህም ከከተማ አስተዳደሩ እስከ ወረዳ ድረስ ያሉ አመራሮች ቁርጠኝነት ወሳኝ መሆኑን አስገንዘበዋል።