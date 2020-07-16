በምዕራብ ጎንደር ዞን አንድን ወጣትን ለ50 ቀናት ያገተው ግለሰብ በፖሊስ ተያዘ

መተማ ሐምሌ 9 / 2012 (ኢዜአ) በምእራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ ለገንዘብ ብሎ አንድን ወጣት ለ50 ቀናት ያገተው ግለሰብ በህብረተሰቡ ጥቆማ ትናንት እጅ ከፍንጅ መያዙን የወረዳው ፖሊስ ፅህፈት ቤት ገለፀ ።
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ኢንስፔክተር ወለላው ተገኘ ለኢዜአ እንደገለፁት ፖሊስ ተጠርጣሪውን ሊይዘው የቻለው በመተማ ወረዳ ዲቪኮ ቀበሌ ወጣቱን አግቶ ለአንድ ወር በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ስለማስቀመጡ ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ ነው።
ወጣቱን በገንዳ ውሃ ከተማ በተለምዶ ሽንፋ መናኸሪያ ተብሎ ከሚጠራው ስፍራ አፍኖ የወሰደው ተጠርጣሪው ለታጋቹ ቤተሰቦች በመደወል 100 ሺህ ብር ካልተሰጠው እንደማይለቀው ሲያስፈራራ መቆየቱንም ኃላፊው ተናግረዋል ።
የታጋቹ ቤተሰቦች የተጠየቁትን ገንዘብ መክፈል ባለመቻላቸውም ወጣቱን አስሮ እንዳሰቃየው የገለጹት ኢንስፔክተር ወለላው ከ50 ቀናት እግታ ነጻ የወጣው ወጣቱ ከሰውነት መጎሳቆል በስተቀር በመልካም ጤንነት እንደሚገኝም ተናግረዋል።
ሐምሌ 7 ቀን 2012 ዓ.ም ሌሊት እጅ ከፍንጅ የተያዘው ተጠርጣሪው በምርመራ ላይ ሲሆን በቅርቡ ለህግ ቀርቦ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኝ ይደረጋል ሲሉ ተናግረዋል ።
ባለፉት ወራትም በአካባቢው በ6 የእገታ ወንጀሎች የተሳተፉ 18 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው አራቱ እስከ 14 ዓመት በሚደርስ እስራት ሲቀጡ ቀሪዎቹ ጉዳያቸው በፍርድ ሒደት ላይ እንደሚገኝ ከወረዳው ፖሊስ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።