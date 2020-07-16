በሐረሪ ክልል የህግ የበላይነትን ለማስከበር ከህብረተሰቡ ጋር የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ ነው

ሐረር (ኢዜአ) ሐምሌ 9/2012 በሐረሪ ክልል ወንጀልን በመከላከል የህግ የበላይነትን ለማስከበር ከህብረተሰቡ ጋር የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ፍትህ አካላት አስታወቀ።
የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ህልፈት ተከትሉ ሀዘናቸውን ለመግለጽ የወጡ ሰዎችን ተገን በማድረግ በክልሉ ሁከት በመፍጠር የተጠረጠሩ ግለሰቦች በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተመልክቷል።
የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ እዩብ አህመድ ለኢዜአ እንደገለጹት በአካባቢ ተፈጥሮ በነበረ ሁከት የሰው ህይወት ባይጠፋም የአካልና ንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል።
በወቅቱ ህዝብና የጸጥታ ኃይሉ በጋራ ባደረጉት ጥረት ሁከት ፈጣሪዎች ሊያደረሱት ይችሉ የነበረው ከባድ ጉዳት መከላከል መቻሉን አመልክተዋል።
አቃቢ ህግ እና መርማሪ ፖሊስ ያካተተ የምርመራ ቡድን በማቋቋም በተለይም ሁከቱን ሲመሩ የነበሩና የድርጊቱ ዋና ፈፃሚዎችን በመለየት ህግ የማስከበር ስራ ሲከናወን ቆይቷል ብለዋል።
በዚህም በክልሉ 200 ተጠርጣሪ ግለሰቦች በህግ ቁጥጥር ስራ ማዋል መቻሉን አስታውቀዋል።
መሰል የተደራጀ ወንጀል ከምንጩ በማድረቅ የህግ የበላይነትን በዘላቂነት ለማስከበር በክልሉ የተቋቋመው ከፌዴራል የምርመራ ቡደን ጋር በመሆን የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል።
በአሁኑ ወቅት በቁጥጥር ስራ የዋሉ ተጠርጣሪዎችን የማጣራት ስራ እየተከናወነ ነው።
ወንጀልን ለመከላከል እየተደረገ ባለው ጥረት ውስጥ አጥፊዎችን በጥቆማና መረጃ በመስጠት የህብረተሰቡ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም አቶ እዩብ አመልክተዋል።
የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተባባሪ ቢሮ ኃላፊ አቶ ናስር ዩያ በበኩላቸው የአርቲስቱ ህልፈት ለፖለቲካ ፍጆታ በማዋል ህዝቡን በመከፋፈል ግጭት እንዲቀሰቀስ የተጠነሰሰው ሴራ በህብረተሰቡና ጸጥታ ኃይሉ ትብብር ከሽፏል ብለዋል።
በክልሉ ዘላቂ ሰላም ለማስፈንም በቅርቡ ከ3ሺህ 600 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች የተካፈሉበት ውይይት መካሄዱን ጠቅሰው “በዚህም መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ እንዲያጠናክር ድጋፋን በተግባር እየገለጸ ይገኛል” ብለዋል።