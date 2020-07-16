ፕሮጀክቶቹ ሲጠናቀቁ መዲናዋን እንደ ስሟ ” አዲስና ውብ ከተማ ” እንድትሆን ያስችሏታል

አዲስ አበባ ሀምሌ 9/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ የሚገነቡ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ መዲናዋን እንደ ስሟ “አዲስና ውብ ከተማ ” እንድትሆን ያስችሏታል ሲሉ የከተማዋ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ገለጹ።
ፕሮጀክቶቹ ሲጠናቀቁ ለመዲናዋ ወጣቶች ሰፊ የሥራ ዕድል በመፍጠር ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፍይዳ እንደሚኖራቸውም ተመልክቷል፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አመራርና አባላት በመዲናዋ እየተገነቡ ያሉ ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶችን ዛሬ መጎብኘት ጀምረዋል፡፡
በጉብኝቱም የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አበበች ነጋሽ ጨምሮ የምክር ቤቱ አባላት፣ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች እና የየክፍለ ከተማ ዋና አፈ ጉባኤዎች ተሳትፈዋል፡፡
በጉብኝት መርሃግብሩ 11 ግዙፍ ፕሮጀክቶች የሚጎበኙ ሲሆን በዛሬው እለትም ስምንቱ ፕሮጀክቶች ተጎብኝተዋል፡፡
ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አበበች ፕሮጀክቶቹ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ መሆናቸውን ጠቅሰው “መዲናዋን እንደ ስሟ አዲስና ውብ እንድትሆን ያስችሏታል” ብለዋል፡፡
የምክር ቤቱ አመራርና አባላት ፕሮጀክቶቹን መጎብኘታቸው የግንባታውን ውጤታማነት በመገንዘብ ለህብረተሰቡ በቂ መረጃ ለማድረስ ትልቅ ፋይዳ እንደሚኖረው አመልክተዋል፡፡
የፕሮጀክቶች አፈጻጸም ዝቅተኛ ነው የሚባለው አሉባልታ መሆኑንና በተያዘላቸው የጊዜ ገደብም ለማጠናቀቅ በሁለት ሽፍት ለ24 ሰዓት እየተሰራ መሆኑን አስረድታወል፡፡
“ፕሮጀክቶቹ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቁም ለመዲናዋ ወጣቶች ሰፊ የሥራ ዕድል በመፍጠር ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፍይዳ ይኖራቸውል” ብለዋል።
ፕሮጀክቶቹ በተሻለ የአፈጻጸም ደረጃ ላይ እንደሚገኙ የገለጹት ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፕሮጀክቶቹ ተቆጣጣሪ መሀንዲስ ኢንጂነር ሜሪ ንጉሴ ናቸው።
ያጋጠሙ ችግሮችን ፈጥኖ በማረም የተያዘላቸውን በጀት መሰረት አድርገው እንዲጠናቀቁ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
በጉብኝቱ ወቅት ኢዜአ ያነጋገራቸው የምክር ቤት አመራርና አባላት ፕሮጀክቶቹ በከተማ አስተዳደር ደረጃ ብቻ ሳይሆን አገሪቱ ወደፊት የምታከናውናቸውን ግዙፍ የልማት ሥራዎች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ ትልቅ ተሞክሮ እንደሚሆኑ መታዘባቸውን ገልጸዋል ፡፡
ኢትዮጵያ የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን ለሚገነቡ ፕሮጀክቶች የድጋፍና ክትትል ስራን በማጠናከር በተያዘላቸው ጊዜ አጠናቆ ለታለመላቸው ዓላማ ማዋል እንደምትችልም የሚያሳዩ መሆናቸውን ነው የተናገሩት።
በጉብኝቱ ወቅት ሁሉም ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ የሚያስችል የክትትልና ድጋፍ ሥራ እየተከናወነ መሆኑ ተገልጿል፡፡
የፕሮጀክቶቹ አፈጻጸም ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለመሰለፍ ለምታደርገው ጉዞ በተሞክሮነት እንዲውል በአሁኑ ወቅት የጥናት ሥራ እየተከናወነ መሆኑም ነው የተነገረው።
በዛሬው እለት ጉብኝት የተደረገባቸው ፕሮጀክቶች የማዘጋጃ ቤት እድሳት፣ በአራት ኪሎ አካባቢ ያለው የህዝብ ቤተ-መጻህፍት ግንባታ፣ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት፣ የቤተ-መንግስት መኪና ማቆሚያ ህንጻ ግንባታ፣ መገናኛ አካባቢ ያለው የትራፊክ ማኔጅመንት ማዕከል ህንጻ፣ ሸገር የወንዝ ዳርቻ ፕሮጀክት፣ አዲስ ሄል የኪነ-ሕንጻና ከተማ ማዕከል እንዲሁም የአድዋ ቤተ-መዘክር ማዕከል ናቸው፡፡
በነገው እለትም የሸገር ዳቦ፣ ናይጄሪያ ኤምባሲ አካባቢ የሚገኘው የእንስራ ማዕከል እንዲሁም የእንጦጦ ፓርክ ፕሮጀክቶች እንደሚጎበኙ ከወጣው መርሀግብር ለማወቅ ተችሏል፡፡