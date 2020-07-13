ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከደቡብ ክልል አመራሮች ጋር ተወያዩ

አዲስ አበባ ሀምሌ 6/2012 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ከደቡብ ክልል የፌደራል፣ የክልል እና የዞን አመራሮች ጋር ተወያዩ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከክልሉ አመራሮች ጋር ትላንት የተወያዩት በክልሉ ሰላም፣ ልማት፣ የአደረጃጀት ጥያቄዎችና በአገር ግንባታ ዙሪያ ላይ ነው።
በውይይቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ ቀደም ሲል የነበረው የክልሉ አደረጃጀት ችግር የነበረበትና እስከለውጡ ዋዜማ ድረስ ጥያቄ ይነሳ እንደነበር አንስተዋል።
በተጨማሪም በክልሉ የልማት፣ የፍትሀዊነት እና የእኩልነት ጥያቄዎች ጭምር ይነሱ እንደነበር ነው ያስታወሱት።
የደቡብ ክልል ፖለቲከኞችና የህብረተሰብ ክፍሎች ላለፉት ዓመታት የነበራቸውን የመበልፀግ እና በእኩልነት የመልማት ፍላጎት እንዲሳካ የተለያዩ አካላት ቢታገሉም የክልሉ አመራሮች ሚና የላቀ መሆኑን ተናግረዋል።
የክልሉ አመራር ለአገራዊ ለውጡ በግንባር ቀደምነት የታገለ ቢሆንም አሁን ላይ በክልሉ ለሚታየው የፀጥታ መደፍረስ ችግር በዋናነት የአመራሩ ድክመት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልፀዋል።
የለውጥ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በክልሉ የተለያዩ ዞኖች በመዘዋወር የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማወቅ ከየአካባቢው የህብረተሰብ ተወካዮች ጋር ውይይት ማድረጋቸውንም አስታውሰዋል።
በተለይም ከክልሉ የአገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራን፣ የሰላም አምባሳደሮች ጋር ተደጋጋሚ ውይይት መካሄዱን ነው የጠቀሱት።
የተለያዩ አካላትን በማሳተፍም ጥናት መደረጉን አመልክተዋል።
ይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት የክልሉን ሰላም፣ ልማት እና የህዝቦች አንድነት ችግር ውስጥ በሚጥል መልኩ አንዳንድ ተገቢ ያልሆኑ እንቅስቃሴዎች እየተስተዋሉ መሆኑን ዶክተር ዐቢይ ተናግረዋል።
ለዚህ ደግሞ በክልሉ በየደረጃው ያለ አመራር እና አክቲቪስቶች የድርሻቸውን እንደሚወስዱ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ለውጡን ያመጣው ኃይል መልሶ ድሉን መብላት እንደሌለበት አስገንዝበዋል።
በተለይ በአመራር በኩል ያሉ ችግሮችን የብልጽግና ጉዞን የሚመራው መንግስት ለመፍታት ጥረት በማድረግ ላይ መሆኑን ነው የተናገሩት።
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እየተካሄደ ባለው ውይይት በደቡብ ክልል ለተነሱ ጥያቄዎች የመጨረሻ የመፍትሄ ሀሳብ በውይይት ይቀመጣሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ለማወቅ ተችሏል።