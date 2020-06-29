በአሜሪካ ቴክሳስ የኮሮና ወረርሽኝ ‘ፈጣን እና አደገኛ’ እየሆነ ነው

ሰኔ 22/2012 (ኢዜአ) በአሜሪካ ቴክሳስ የኮሮና ወረርሽኙ ያልተጠበቀ አደገኛ መስመር እየያዘ መሆኑን አገረ ገዥው ግሬግ አቦት አስታወቁ።
ባለፉት ሣምንታት በግዛቲቱ በወረርሽኙ የሚያዘው አማካይ የሰው ብዛት በቀን ሁለት ሺህ ነበር፤ አሁን ግን ከአምስት ሺህ አልፏል ሲሉ አገረ ገዥው ተናግረዋል።
አገረ ገዥው ሚስተር ግሬግ አቦት ትናንት እንደተናገሩት ከሰሞኑ በቴክሳስ በቀን ሆስፒታል የሚወሰደው ሕዝብ ከአምስት ሺህ በላይ እየሆነ ነው፤ ነገሮች በዚህ ከቀጠሉ አልጋ እንኳ አይኖረንም ብለዋል።
በአሜሪካ ባለፉት ሣምንታት ወረርሽኙ ታይቶ በማያውቅ ሁኔታ ያገረሸ ሲሆን በተለይም በደቡባዊና በደቡብ ምዕራባዊ ግዛቶች ሁኔታው ከፍቷል ተብሏል።
በዚህ ረገድ የቴክሳስ ግዛት ፈተና ውሰጥ መግባቷን የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል።
አሁን በአሜሪካ በኮሮና ተህዋሲ የተያዘው ሕዝብ ሁለት ሚሊዮን ተኩል ያለፈ ሲሆን በዚህም ሕይወታቸውን የነጠቃቸው ዜጎች ብዛት ደግሞ 125ሺህ መሆኑን ዘገባው አስታውቋል።
በመላው ዓለም የሟቾች ቁጥር ግማሽ ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን ከዚህ ቁጥር ከፍተኛው አሁንም የአሜሪካዊያን ነው።
የበሽታው በድንገት ማገርሸት በአሜሪካ ትልልቆቹ ግዛቶች ማለትም ካሊፎርኒያና ቴክሳስ እንዲሁም ፍሎሪዳ ላይ መበርታቱ ታውቋል።
ነገሮች በዚህ መንገድ ከቀጠሉ እነቴክሳስ የሆስፒታል አልጋ እንኳ ለታማሚዎቻቸው ማቅረብ ሊሳናቸው ይችላል።
ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ ቴክሳስ “ቴክሳሳዊያን እባካችሁ ጭምብል አጥልቁ፣ ከልምድ እንደተማርነው ጭምብል ማጥለቅ የተህዋሲውን ሥርጭት ገታ ያደርገዋል” ሲሉ መክረዋል።
አፈጉባኤ ናንሲ ፕሎሲ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ፤ ይህ ጭምብልን በመላው አሜሪካ ግዴታ የማድረጉ ነገር ለረዥም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ተግባራዊ ሊሆን ያልቻለ ነው ብለዋል።
በአሜሪካ አንዳንድ ግዛቶች ጭምብል ግዴታ መሆኑ ተቃውሞ ቀስቅሶ በቴክሳስ ኦስትን ከተማ ጭምብል ለምን ግዴታ ይሆናል ብለው የተቆጡ ሰልፈኞች ከሌሎች ጋር ተጋጭተዋል።
ትናንት ከቴክሳስ ሌላ አሪዞናም በርካታ ሰዎች በተህዋሲው መያዛቸውን አስታውቃለች።
በዚህም የቴክሳስ ገዥ ሪፐብሊካኑ ግሬግ አቦት ቡና ቤቶች እንዲዘጉ፣ ምግብ ቤቶች የመቀመጫቸውን 50 ከመቶ ብቻ አገልግሎት እንዲሰጡ አዘዋል።