የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት /አተት/ ወረርሽኝን ለመከላከል በሁሉም ክልሎች ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 21/2012 ዓ.ም ( ኢዜአ) የክረምት መግባትን ተከትሎ በአገሪቷ ሁሉም ክልሎች የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት /አተት/ ወረርሽኝ እንዳይስፋፋ የመከላከል ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ከክረምት መግባት አስቀድሞ የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት በሽታ በደቡብ፣ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች ተከስቶ እንደነበር ይታወቃል።
በሚኒስቴሩ የአካባቢ ጤና አጠባበቅ ዳይሬክተር አቶ አሽረፈዲን ኑር እንደገለጹት፣ በየክልሉ ለበሽታው ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች ላይ የቅድመ መከላከል ዝግጅት ሥራዎች ተከናውነዋል።
የአተት ወረርሽኝ አስከፊና በአፋጣኝ ለሞት የሚዳርግ በመሆኑ በክልሎች የውሃ እጥረት ያለባቸውን አካባቢዎች በመለየት የማጣራት ሥራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በአገሪቷ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ከመከሰቱ ጋር ተያይዞም በክልሎች የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት በሽታ መኖሩ ችግሩን ይበልጥ አስከፊ ያደርገዋል ብለዋል።
በመሆኑም በሽታው እንዳይዛመትና በኅብረተሰቡ ላይ የከፋ ችግር እንዳይከሰት፣ ከኢትዮጵያ የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት በመሥራት የችግሩን አሳሳቢነት ለመቀነስ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ውሃ የሚበከለው በቤት ውስጥ በመሆኑ ኅብረተሰቡ ውሃን እንዴት በጥንቃቄ መጠቀምና ራሱንና ቤተሰቡን ከበሽታ መታደግ እንዳለበት የኤክስቴሽን ሠራተኞችን ቤት ለቤት በማሰማራት የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት መስጠቱን አሁንም ድረስ ቀጥሏል ብለዋል።
የጤና ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎችም በየክልሉ በመገኘት ቀደም ብሎ የተያዙ እቅዶች ወደ ስራ እንዲገቡ የማነቃቃትና የማስተባበር ስራ ጭምር መስራታቸውን ጠቁመዋል።
ከሚኒስቴሩና ከባለድርሻ አካላት የተውጣጡ ባለሙያዎችን በማሰማራት ድጋፍ እንዲያገኙ የማድረግ ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ በየአካባቢው ያለውን ሁኔታ በመለየት ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የበሽታው ምልክት የታየባቸውን ታማሚዎች ወደ ጤና ተቋም እንዲሄዱና አስፈላጊውን ሕክምና እንዲያገኙ የማድረግ ሥራ እየተከናወነ ነው።
አተት በአዲስ አበባ ሁሉም ክፍለ ከተሞች ተስፋፍቶ መቆየቱን፤ በተለይም በቦሌ፣ በአቃቂ፣ በየካ፣ በኮልፌ ቀራኒዮና በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተሞች የሚገኝባቸው ወረዳዎች መኖራቸውን የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ አስታውቋል።