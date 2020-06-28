ከ6 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች ተወገዱ

ሁመራ፣ ሰኔ 21/2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የሁመራ ፍተሻ ጣቢያ ከተያዙ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መካከል 6 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው ቁሳቁሶች እንዲወገዱ መደረጉን ገለፀ ።
የጽህፈት ቤቱ አስተባባሪ ኮማንደር መሰለ ይማም እንደገለጹት በዘንድሮው የበጀት ዓመት ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች በህገ ወጥ መንገድ ከአገር ሊወጡና ሊገቡ ሲሉ ተይዘዋል ።
ከተያዙት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መካከል 6 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈ መድሃኒቶች ፣ የታሸጉ ምግቦችና ካናቢስ የተባለ አደንዛዥ ዕፅ እንዲወገዱ ተደርገዋል ።
የሁመራ የምግብና መድሀኒት ቁጥጥር ኳራንታይን አስተባባሪ አቶ አስፋው ጥላሁን እንደገለፁት ከተያዙት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መካከል እንዲወገዱ የተደረጉት በሃገር ኢኮኖሚ፣በሰላምና በሰዎች ጤንነት ላይ አደጋ የሚያስከትሉ መሆናቸው በመረጋገጡ ነው ።