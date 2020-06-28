በአፍሪካ ቀንድ ልንገነባ ለምናስበው አንድነት የኦ ቢ ኤን ሚና ከፍተኛ ነው – ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ

አዳማ፣ ሰኔ 21/2012 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትዎርክ በ360 ሚሊዮን ብር ወጪ ተንቀሳቃሽ ዘመናዊ ስቱዲዮ፣ ሶስት የኤፍ ኤም ስቱዲዮና የአፍሪካ ቀንድ ሁለተኛ ቻናሉን መርቆ ስራ አስጀምሯል።
ኦቢኤን ዛሬ ሶስት የኤፍ ኤም ስቱዲዮ እና ዘመናዊውን ተንቀሳቃሽ ስቱዲዮ እንዲሁም የአፍሪካ ቀንድ አዲስ ቻናሉን አስመርቋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምረቃው ላይ እንዳሉት ኦ ቢ ኤን የኦሮሚያ ሚዲያ ብቻ ሳይሆን መላው የአገሪቱን ህዝብ የሚያገለግል እንዲሁም በአፋን ኦሮሞ ለተቋቋሙት ሌሎች ሚዲያዎችም ትልቅ መሰረት የጣለ ነው።
“ትልቅ እናስባለን፣ በትንሹ እንጀምራለን በዚህም ለስኬት እናደርሳለን” በሚል መፈክር ስንጓዝ የነበርነው ትናንት በሽቦ አንቴና ጀምረን ዛሬ ለዚህ በመብቃታችን ትልቅ ስኬት ነው” ብለዋል።
ለዚህ ስኬት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ/ኢንሳ እና የባለሙያዎቹ እገዛ አይረሳም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ አሁንም የተቋሙ ራዕይ ቀጥሎ ይህንን ታላቅ ህዝብ ለዓለም ህዝብ ማድረስ አለባችሁ ብለዋል።
“በኦሮሞ የአቃፊነት ባህል መሰረት በአፍሪካ ቀንድ ልንገነባ ለምናስበው አንድነት የህዝብ ድምጽ የሆነው የኦ ቢ ኤን በትናንቱ ጉዞው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል”ብለዋል።
የቀድሞ የክልሉ ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ አባ ዱላ ገመዳ በበኩላቸው “በጊዜው ላይ ሆነን ስንጀምር ለዚህ የሚበቃ አይመስልም ነበር፣ በክልሉ መንግስት እና በህዝቡ እንዲሁም በጠንካራ ሰራተኞቹ ለዚህ በመብቃቱ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ችሏል”ብለዋል።
የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው “ኦ ቢ ኤን አሸናፊና ተሻጋሪ ሐሳብ በማመንጨትና ለህዝብ ውግንና ያለው ሚዲያ በመፍጠር በኩል ላበረከተው አስተዋጽኦ እንኳን ደስ አለን” ብለዋል።
“ሚዲያው በአገር ውስጥ በጀመረው የብዝሃ ቋንቋ አገሪቷ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተያያዘችውን የምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ትስስር ለማሳካትም የወደፊት ሚናው ትልቅ ነው” ብለዋል።
የኦ ቢ ኤን ዋና ዳይሬክተር አቶ ዝናቡ አስራት እንዳሉት ዛሬ ያስመረቀው ተንቀሳቃሽ ስቱዲዮ ሚዲያው ስርጭቱን ከአገር አልፎ ለአፍሪካ ቀንድ፣ በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስፋቱ ማሳያ ነው።
በዘጠኝ የአገሪቷ ብሔር ቋንቋዎች ስርጭቱን ለመጀመር ዝግጅቱን ማጠናቀቁን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ፤ ለዚህም ከጎኑ ያልተለዩት የክልሉና የአገሪቷ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የተለመደውን ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል።
በምረቃው ላይ የተገኙት የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በበኩላቸው “ለሁሉም ብሔሮችና ቋንቋዎች የሚዳረስ አቅማችን እንደሚሆን ተስፋ አለን” ብለዋል።
በአፋርኛ ቋንቋ የእንኳን ደስ አላችሁ መልዕክት ንግግራቸውን የጀመሩት የአፋር ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አወል አርባ በበኩላቸው “አፋርና ኦሮሚያን በተለይም በተፋሰስ ልማት ያሉትን አማራጮችን ማሰስ የጀመርነው ዛሬ ሳይሆን አባዱላ ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ ጀምሮ ነው” ብለዋል።
የኦ ቢ ኤን ስራም ጥሩ ምሳሌ የሚሆን በመሆኑ ረክተንበታል ብለዋል አቶ አወል።
በብዙ የአገሪቷ ቋንቋዎች የእንኳን ደስ አላችሁ ንግግራቸውን የጀመሩት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በበኩላቸው አሜሪካ፣ እንግሊዝና ትንሿን ኳታር ታላቅ ያደረጋቸው ሚዲያ ቢሆንም የሰው ዘር መገኛ የሆነችው አገራችን የታሪኳን ያክል ገዝፋ እንዳትታይ ያደረጋት የሚዲያ እጦት ነው” ብለዋል።
“ያንዳችን ቋንቋ የሚያድገው ሌላኛችን ከተናገርነው ነው” ያሉት አቶ ተመስገን፣ ኦ ቢ ኤን በአማርኛ የጀመረው ስርጭት ነው ለሁለቱ ክልል ህዝቦች ለለውጥ መደጋገፍን የወለደውም ብለዋል።
የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦሞድ ኡጁሉ በበኩላቸው እንደገለጹት ኦ ቢ ኤን ለመጀመሪያ ጊዜ በሶስት የጋምቤላ ቋንቋዎች መጀመሩ ለሁለቱ ክልል ህዝቦች አንድነት ትልቅ አቅም ነው።
የሱማሌ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ ሙሐመድም “በአገራችን ለተካሄደው ለውጥ የሚዲያ ስራ የማይናቅ ነው፣ ኦ ቢ ኤን ደግሞ ትልቅ ድርሻ አለው” ብለዋል።
ትልቁ ተንቀሳቃሽ ስቱዲዮ ’12 ፎር ኬ’ ዘመናዊ ካሜራ የሚይዝ ሲሆን ትንሹ ተንቀሳቃሽ ስቱዲዮ ደግሞ 6 ካሜራ መያዝ እንደሚችል ተገልጿል።
ድርጅቱ ካሉት ቋሚ ስቱዲዮዎች በተጨማሪ ተንቀሳቃሽ ስቱዲዮዎቹ በክልሉም ሆነ በሀገሪቷ አራቱም ማዕዘናት ሆነው የቀጥታ ስርጭት፣ የፕሮዳክሽንና የፕሮግራም ስራዎች ጭምር ለማከናወን ቁልፍ ሚና ያላቸው መሆኑም ተመላክቷል።
ቴክኖሎጂውን በአግባቡ መምራት የሚችል የሰው ሃይል በአሜሪካ፣ ጣሊያንና ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት የዕውቀት፣ ክህሎትና አቅም ግንባታ ስልጠና እንዲያገኙ በማድረግ ዝግጁ ማድረጋቸውም ተገልጿል።
በዚህ የምረቃ ስነ-ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የክልል ርዕሳነ-መስተዳደሮች፣ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የመገናኛ ብዙሃን አመራሮች ተገኝተዋል።