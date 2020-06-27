በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ እና አርሲ ዞኖች የተገነቡ ፕሮጀክቶች ለአገልግሎት በቁ

ነቀምቴ/አዳማ፣ ሰኔ 19/2012 (ኢዜአ) በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ከ272 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ የልማት ፕሮጀክቶች ተመርቀው ለአገልግሎት በቁ።
በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ለአገልግሎት የበቁት ፕሮጀክቶች ከ261 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ናቸው።
የዞኑ ዋና አስተዳደሪ አቶ ብርሃኑ ጅራ በምረቃው ሥነ ሥርዓት ወቅት እንደገለጹት ለአገልግሎት ከበቁት መካከል በሻምቡ ከተማ 54 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ወጪ የተገነባው የአውቶብስ መናኸሪያ ይገኝበታል።
የአውቶብስ መናኸሪያው በአንድ ጊዜ 250 ተሽከርካሪዎችን የማስተናገድ አቅም ያለው ነው ብለዋል።
መናኸሪያው ጽሕፈት ቤቶች፣ ዘመናዊ ካፍቴሪያዎች፣ ሱቆች፣ የመንገደኞች መቆያ ቦታዎችና ሌሎች አገልግሎት መስጫ በማካተት የተገነባ ነው።
በጬፌ ቡሉቅ ከተማ የተገነባው መጋዘንም በአንድ ጊዜ 60 ሺህ ኩንታል ማዳበሪያ ሊይዝ እንደሚችል አቶ ብርሃኑ አመልክተዋል።
ሌሎች ፕሮጀክቶች በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች የተገነቡት ጽሕፈት ቤቶች ናቸው።
የክልሉን የብልፅግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ ፕሮጀክቶቹን ከመረቁ በኋላ በክልሉ የመሠረተ ድንጋይ ተቀምጦላቸው በተለያየ ችግር ምክንያት በርካታ ፕሮጀክቶች ሳይጠናቀቁ ለዓመታት በመጓተት የልማትና የመልካም አስተዳደር ቅሬታ ሲያስነሱ መቆየታቸውን ተናግረዋል።
የክልሉ መንግሥት በበጀት ዓመቱ በሰጠው ትኩረት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን እንዲጠናቀቁ ማድረጉን ገልጸው የቀሩትም በአጭር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት እንደሚዘጋጁ አብራርተዋል።
ከሻምቡ ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ ደሣለኝ ተረፈ በሰጡት አስተያየት የፕሮጀክቶቹ ግንባታ ተጠናቀው ለአገልግሎት መብቃታቸው የነበረባቸውን የልማት ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት የሚያግዙ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በሌላ በኩል በአርሲ ዞን ዴራ ከተማ አስተዳደር ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተለያዩ የመሠረተ ልማት ፕሮጄክቶችን በመገንባት ለሕዝብ አገልግሎት መዘጋጀታቸውን የከተማዋ አስተዳደር ከንቲባ አስታወቁ።
ከንቲባው አቶ ጀማል ኑራ እንደገለጹት በከተማዋ ለዓመታት የልማት ጥያቄ የሆኑትን በመለየት ምላሽ ለመስጠት በበጀት ዓመቱ ሲሰራ ቆይቷል።
አሁን ላይ ከ10 ኪሎ ሜትር በላይ የድንጋይ ንጣፍና የጠጠር መንገድ፣ አምስት ኪሎ ሜትር የፍሳሽ መውረጃ ቦዮች፣ ተጨማሪ የመማሪያና የጤና ተቋማት ክፍሎች ግንባታ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት እንዲበቁ ማድረግ ችለናል ብለዋል።
ይህም ክንውን የከተማዋ የአየር ሁኔታ ቋሚ በመሆኑ ነዋሪው በበጋ አቧራ፣ በክረምት ደግሞ በጎርፍና ጭቃ የሚደርስበትን ችግር ለማቃለል መሆኑን አብራርተዋል።
የዴራ ከተማ ቀበሌ አንድ ነዋሪ አቶ ሙሐመድ ገና በሰጡት አስተያየት በዴራ ክረምት ከበጋ በአቧራ፣ ጎርፍና በጭቃ ሲቸገሩ መቆየታቸውን ገልጸዋል።
አስተዳደሩ ችግራቸውን ለማቃለል ባከናወናቸው የመሠረተ ልማት ግንባታዎች ለዓመታት የነበረው የልማት ጥያቄያቸው ምላሽ ማግኘቱን ተናግረዋል።