በሰቆጣ ከተማ አለአግባብ የተወሰዱ 298 የመንግስት ይዞታዎችን የማስለመለስ ስራ እየተካሄደ ነው

ሰቆጣ፣ ሰኔ 20/2012(ኢዜአ) በሰቆጣ ከተማ በህገ ወጥ መንገድ የተወሰዱ 298 የመንግስት ይዞታዎችን በጥናት በመለየት የማስመለስ ስራ እየተካሄደ መሆኑን የከተማው አስተዳደር አስታወቀ፡፡
የአስተዳደሩ ዋና ከንቲባ አቶ አሸብር ግርማይ ለኢዜአ እንደገለጹት የመንግስት ይዞታዎችን የማስመለሱ ስራ እየተካሄደ ያለው የአስተዳደሩ ምክርቤቱ ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት ነው።
በዚህም በህገወጥ መንገድ ተወስደው የተገኙ 298 ይዞታዎችን በማስለመለስ ወደ መሬት ባንክ ለማካተት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
እስካሁን በተካሄደ እንቅስቃሴም ከአንድ ሄክታር በላይ የሚሆኑ 87 ይዞታዎች ማስመለስ መቻሉን ጠቅሰዋል።
ከተመለሱት ይዞታዎች ውስጥም የታጠሩ፣ ኮንቲኔር፣ መኖሪያ ቤትና የተገነቡ የመሸጫና የማምረቻ ሸዶች እንደሚገኙበት አመልክተዋል።
የከተማ አስተዳደሩ በወሰዳቸው እርምጃዎች ተመላሽ የሆኑ ይዞታዎች የመስሪያ እና የመሸጫ መሬት ለሚጠይቁ ወጣቶች በህግ አግባብ እንደሚሰጣቸው አስታውቀዋል፡፡
በህገ ወጥ መልኩ የተያዙ መሬቶችን የማስመለስ ተግባሩ ለሚቀጥሉት አስር ቀናት በማስቀጠል ሁሉንም የተጠኑ ቦታዎች የማስመለስ ስራ ይሰራል ብለዋል።
ካሁን ቀደም በቅንጅታዊ አሰራር መላላት ምክንያት የተከሰተውን የህገወጥ መሬት ወረራን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር ከቀበሌ እና ከተማ አገልግሎት ወጥ የሆነ አሰራር መቀየሱንም አብራርተዋል።
ከከተማው ነዋሪዎች መካከል ወጣት አለሙ ተወልደ በሰጠው አስተያየት በከተማው በተሸከርካሪ እጥበት ስራ ለመሰማራት የመስሪያ ቦታ ሲጠየቅ መቆየቱን ጠቅሶ አለአግባብ በተያዙ መሬቶች ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ የሚበረታታ መሆኑን ተናግሯል።
“የመስሪያ ቦታ ለምንጠይቅ ወጣቶች ምላሽ እንደሚያገኝ ተስፋ አደርጋለሁ” ብሏል።
ወጣት ተግን ብርሃኑ በበኩሉ በተሰማሩበት የቤት እና የቢሮ እቃዎች ስራ ድርጅት የመስሪያ ቦታ ጥያቄ ሲያቀርብ መቆየቱን ተናግረዋል፡፡
ከተማ አስተዳደሩ በህገ ወጥ ግንባታ መሬትን አስፋፍተው በያዙ ግለሰቦች እየወሰደ ባለው እርምጃ የመስሪያ ቦታ ጥያቄያችን ምላሽ እንደሚያገኝ ተስፋ አለኝ ብለዋል፡፡