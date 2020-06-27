”የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የፖለቲካ ወገንተኝነት ላላቸው ሰዎች ምቹ የሚሆኑበት ጊዜ አብቅቷል”— ኮሚሽነር በዛብህ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 20/2012 (ኢዜአ) ”የመንግስት መስሪያ ቤቶች የፖለቲካ ወገንተኝነት ላላቸው ሰዎች ምቹ የሚሆኑበት ጊዜ አብቅቷል” ሲሉ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር በዛብህ ገብረየስ ገለጹ።
ከመስከረም 2013 ዓ.ም ጀምሮ የብቃት ማረጋገጫ የሌለው ተቀጣሪ ወደ መንግሥት ተቋማት መግባት እንደማይችልም ተናግረዋል።
ኮሚሽነር በዛብህ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ ባለፉት ዓመታት የመንግሥት ተቋማት የፖለቲካ ወገንተኝነት ላላቸው ሰዎች የተመቹ ነበሩ ብለዋል።
ይህም ተቋማትም ሆኑ ሠራተኞች ነጻና ገለልተኛ እንዳልነበሩ የሚያሳይ ነው።
በተለይ አገሪቷን ሲያስተዳድር የነበረው ገዥው ፓርቲ የመንግሥትን በጀት መጠቀሙ ዜጎች የሚፈልጉትን አገልግሎት በአግባቡ እንዳያገኙ አድርጓል ነው ያሉት።
ተቋማቱ ለአገር ኢኮኖሚ ዕድገት ካላቸው ፋይዳ ይልቅ ለግለሰቦች ጥቅም የቆሙበት መሆኑንም አንስተዋል።
ይህ ሁኔታ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ተገቢውን ሰው በተገቢው ቦታ እንዳያስቀምጡ አድርጓል።
”ከሁሉም በላይ ደግሞ በሙያ ብቃት ሥራን ከመፈፀም አኳያ ተቋማቱን በእጅጉ እየጎዳ የዘለቀበት ሁኔታ ነው የነበረው” ብለዋል።
ይህን ችግር ለመቀየርም ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት የሚያገለግል ፍኖተ ካርታ እየተዘጋጀ መሆኑን አስታውቀዋል።
”አሁን ያለው መንግሥት ነጻ፣ ገለልተኛና ብቃት ያለው የመንግሥት አገልግሎት ዘርፍ እንዲቋቋም ያለው ፍላጎትና ተነሳሽነት ተጨምሮበት የተሻለ ሥራ እየሰራን ነው” ብለዋል።
በቀደሙት ጊዜያት በመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ሠራተኞች ላይ የሚስተዋለውን የማስፈጸምና የመፈጸም አቅም ውስንነት መፍትሄ ለመስጠት እርምጃዎች እንደሚወሰድ ገልጸዋል።
ለአብነትም ወደ መንግሥት ተቋማት የሚገቡ አዲስ ሠራተኞችም ሆኑ ነባር ሠራተኞች የሙያ ማረጋገጫ ምዘና የሚወስዱበት ሥርዓት መዘርጋቱን ነው ያነሱት።
”የምዘናው ዓላማ ሠራተኛውን ከሥራ ገበታው ለማሰናበት ፈተና ተፈትኖ እንዲወድቅ ማድረግ አይደለም” ያሉት ኮሚሽነሩ ሠራተኞች በተመደቡበት ሥራ ያላቸውን ችሎታ እንዲያስመሰክሩ መሆኑን አስረድተዋል።
የብቃት ማረጋገጫ ምዘናው ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችን በመከላከል ረገድም ሚና እንደሚኖረው ኮሚሽነሩ ገልጸዋል።
ለብቃት ማረጋገጫ ፕሮጀክቱ መንግሥት 35 ሚሊዮን ብር የመደበ ሲሆን፤ በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ተቋቁሞለት እየተሰራ መሆኑም ታውቋል።
ትምህርት፣ግብርና፣ጤናና ሌሎችም የሥራ ዘርፎች የሙያ ብቃት ምዘናው በትኩረት ይሰራባቸዋል ተብሏል።