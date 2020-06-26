የአማራ ክልል የወጣት አደረጃጀቶች ለህዳሴው ግድብ ግንባታ የግማሽ ቢሊዮን ብር የቦንድ ግዥ ማከናወን ጀመሩ

ባህርዳር፣ ሰኔ 19/2012 ( ኢዜአ) በአማራ ክልል የሚገኙ የወጣት አደረጃጀቶች አስተባባሪነት ለህዳሴው ግድብ ግንባታ በሶስት ወራት ውስጥ ግማሽ ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ የሚያስችል የቦንድ ግዥ ዘመቻ ዛሬ ተጀመረ።
የቦንድ ግዥው የሚከናወነው አባይን እንገድባለን፣ ጣናን ከእምቦጭ እንታደጋለን በሚል መሪ ሃሳብ ነው።
በቦንድ ግዥው ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ እንደገለጹት አባይ እኛን አልምቶ ለሌሎች እንዲተርፍ በቁጭት ልንሰራ ይገባል።
ድህነትን ከመሰረቱ ለማስወገድ በሚደረገው ትግል ውስጥ አባይን ከሀዘን እንጉርጉሮ ወደ ሃብትነት ለመቀየር የተጀመረውን ግንባታ ከዳር ለማድረስ በቁጭት መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል ።
በህዝባችን ላብ ግድቡን በመገንባት ውሃ መያዝ የሚጀመርበት የመጀመሪያ ምዕራፍ ላይ በመገኘታችንም እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል።
የተጀመረውን የህዳሴ ግድብ ዕምነት፣ ብሄር፣ ፖለቲካና የፆታ ልዩነት ሳይኖረን በአንድነት ግድቡ ለጥቅም እንዲበቃ ከመቸውም ጊዜ በላይ ልንረባረብ ይገባል።
ወጣቶች በጥቃቅንና አነስተኛ የስራ ዘርፎች ተደራጅተው ስራ ቢጀምሩም ስራቸው ብዙ ጊዜ ውጤታማ እንዳይሆን ከሚያደርጋቸው ምክንያቶች አንዱ የኃይል አቅርቦት እጥረት ነው ብለዋል ።
የማምረቻ መሳሪያ ገዝተን የምንጠቀምበት የኃይል አቅርቦት ባለመኖሩ ምክንያት ድካማችን ሁሉ ጊዜ ከንቱ እየሆነ የሚቀርበት ዘመን ሊያከትም የሚገባው በጋራ ስንቆም ነው የሚል መልእክት አስተላልፈዋል ።
በመሆኑም ታላቁ የህዳሴ ግድብ በወጣቶች ግንባር ቀደም ተሳታፊነት ዕውን እንዲሆን ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ መረባረብ ይኖርብናል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።
የአማራ ክልል ወጣቶች ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ወጣት ኃይለሚካኤል ካሳሁን በበኩሉ የተጀመረው የህዳሴ ግድብ ለፍፃሜ እንዲበቃ በክልሉ ከሚገኙ ወጣት አደረጃጀቶች ግማሽ ቢሊዮን ብር በቦንድ ግዥ የመሰብሰቡ ዘመቻ ዛሬ በይፋ ተጀምሯል።
ከዛሬ ጀምሮ እስከ መስከረም 30/2012 ድረስ በሚቆየው የቦንድ ግዥ ዘመቻም ከአንድ ነጥብ ሶስት ሚሊዮን በላይ ወጣቶችና ደጋፊዎች በቦንድ ግዥው እንደሚሳተፉም አስረድቷል።
በቦንድ ግዥው ማስጀመሪያ ፕሮግራም ላይም የ100 ሺህ ብር የቦንድ ግዥ እንደሚከናወንም ነው ወጣት ኃይለሚካኤል ያስረዳው።
በቦንድ ግዥውም የአማራ ወጣቶች ፌዴሬሽን፣ የአማራ ወጣቶች ማህበር፣ የአማራ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አባላት በተዋረድ በንቃት እንደሚሳተፉም ታውቋል።
በቦንድ ግዥ ማስጀመሪያ ስነስርዓት የተገኘው ወጣት አብዱ አህመድ የ35 ሺህ ብር የቦንድ ግዥ ሲፈፅም ልባዊ ኩራት እንደሚሰማው ተናግሯል።
ቀደም ሲልም የ15 ሺህ ብር የቦንድ ግዥ እንደፈፀመ ጠቅሶ በቀጣይም ግድቡ ለፍፃሜ እስኪበቃ ድረስ የማደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል።
በፕሮግራሙ ላይም የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል።
እየተጠናቀቀ በሚገኘው በጀት ዓመት ከመንግስት ሰራተኛውና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በቦንድ ግዥ ከ7 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡም ከአማራ ክልል ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል።