የወጣቶች በጎ ፈቃድ አገልግሎት ውጤታማ እንዲሆን ለመደገፍ ዝግጁ ነው–ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር

ባህር ዳር፣ ሰኔ 19/2012( ኢዜአ ) የወጣቶች የክረምት ወቅት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ውጤታማ እንዲሆን አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ፍልሰን አብዱላሂ ገለጹ።
በአማራ ክልል የበጀት ዓመቱ በጋ ወቅት የወጣቶች በጎ ፈቃድ አገልግሎት መዝጊያና የክረምቱ ማስጀመሪያ መረሃ ግብር ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል።
በመረሃ ግብሩ ስነስርዓት ወቅት የተገኙት ሚኒስትሯ እንዳሉት የኮሮና ቫይረስን በመከላከሉ በኩል የሚስተዋለውን የግንዛቤ ክፍተት ለማስተካከል ወጣቱ የማስተማር ኃላፊነት አለበት።
ከኮሮና ጋር ተያይዞ ህጻናትና ሴቶች በቤት ውስጥ እንዲውሉ በመደረጋቸው ብዙዎች ጥቃት እየደረሰባቸው ይገኛል ብለዋል።
ይህንን መቀየር የሚቻለው ወጣቱ እራሱን ከቫይረሱ በመጠበቅ በንቅናቄ መስራትና ማስተማር ሲችል እንደሆነም አመልክተዋል።
በጎ ፈቃደኛ ወጣቶቹ እንደ ሀገር ባጋጠመው የደም አቅርቦት እጥረት ምክንያት እናቶች ለሞት እየተዳረጉ በመሆኑ ደም በመለገስም የድርሻቸውን እንዲወጡም አሳስበዋል።
የክረምት ወቅት የወጣቶችን በጎ ፈቃድ አገልግሎት ውጤታማ እንዲሆን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም ገልጸዋል።
“የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማለት ሰው የመሆን ትርጉም በተግባር የሚለካበት ነው” ያሉት ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የክልሉ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ ናቸው።
እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ክልል ለማደግ የተፈጥሮ ሃብት ብዛትና የቆዳ ስፋት ብቻ ሳይሆን ወጣቱ ሳይሰስት እውቀቱንና ጉልበቱን ለበጎ ነገር ማዋል ሲችል እንደሆነ ተናግረዋል።
የአማራ ክልል በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችም በበጋ ወቅት በተለይ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ያከናወኑት በጎ ተግባር በክረምቱም ማስቀጠል እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
የክልሉ ሴቶች፣ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አስናቁ ድረስ በበኩላቸው እንደ አማራ ክልል ኮሮናን ለመከላከል እየተከናወነ ባለው ስራ ውስጥ የወጣቶች የበጋ ወቅት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከፍተኛ ድርሻ እንደነበረው አስታውሰዋል።
በበጋው የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ457 ሺህ በላይ ወጣቶችን በተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና የኮሮና ቫይረስ እንዳይስፋፋ ያከናወኑት ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉን ጠቅሰዋል።
በመንግስት የሚሰበሰበን ገንዘብ ለአቅመ ደካሞች ከማከፋፈል ባሻገር ድጋፉ የሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎችን የመለየት ስራም እንዲሁ።
ኃላፊዋ እንዳሉት በክረምቱ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት አራት ሚሊዮን 300ሺህ ወጣቶችን በማሳተፍ የተጀመረውን ኮሮናን የመከላከል ስራ አጠናክሮ የመቀጠል፣ የአቅመ ደካማ ቤቶችን የመስራትና የመጠገን ስራዎች ይከናወናሉ።
በዚህም ሁለት ቢሊዮን ብር የሚገመት የስራ አስተዋጽኦ ይጠበቃል።