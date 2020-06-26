አዲስ አበባ ፣ ሰኔ 19/2012 ( ኢዜአ) ሽምግልናና ድርድር ጾታዊ ጥቃት የሚደርስባቸው ሴቶችና ህጻናት ፍትህ እንዳያገኙ እያደረገ ነው ሲል ዝም አልልም ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴ አስታወቀ።
የፍትሕ አካላት ለጉዳዩ ተገቢውን ትኩረት አልሰጡትም ብሏል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተከትሎ ሰዎች በቤታቸው እንዲቆዩ መንግሥት ካሳለፈው ውሳኔ በኋላ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጾታዊና አካላዊ ጥቃቶች በአሳሳቢ ሁኔታ ጨምረዋል።
ዋልታ ቴሌቪዥን ግንቦት 25 ቀን 2012 ዓ.ም ባቀረበው ፕሮግራም ላይ የአዲስ አበባ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አልማዝ አብርሃ ከሶስት የመንግሥት ሆስፒታሎች በተወሰዱ መረጃዎች በሁለት ወራት ውስጥ ብቻ 101 ወንድና ሴት ህጻናት ጾታዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው ገልጸው ነበር።
ኃላፊዋ የተናገሩት መረጃ ሀሽ ታግ ዝም አልልም ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴ ንቅናቄ እንዲጀምር ምክንያት ሆኗል።
ዝም አልልም ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴ ሴትና ወንድ ህጻናት ላይ እየደረሰ ያለውን ጾታዊ ጥቃት መከላከልን አስመልክቶ ያከናወናቸውና በቀጣይ ስላቀዳቸው ሥራዎች ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል።
እንቅስቃሴው ሥራውን ከጀመረም 25 ቀናትን አስቆጥሯል።
የዝም አልልም ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴ አባል ድምጻዊት ፀደኒያ ገብረማርቆስ እንቅስቃሴው ከተጀመረ በኋላ በሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶች የሽምግልናና የማደራደር ጉዳይ ትልቅ ችግር እንደሆነ ለማየት መቻሉን ገልጻለች።
ተጎጂው ጉዳት ደርሶበት ፍትሕ ማግኘት እየተገባው መሸምገል ፍትህን የሚያሳጣ ጉዳይ በመሆኑ፣ እንቅስቃሴው በፍጹም የማይቀበለው እንደሆነ ተናግራለች።
ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ቤተሰብ ሽምግልና የሚባለውን ሀሳብ በፍጹም መቀበል እንደሌለባቸውና ወደ ፍትህ አካላት ቀርበው ያለውን ነገር ማሳወቅ እንደሚገባቸው ጠቅሳለች።
ጾታዊ ጥቃትን የሚፈጽሙ አካላት ህግ ፊት ቀርበው ተገቢውን ቅጣት ማግኘት እንዳለባቸውና የሽምግልናና ድርድር አካሄድ መቆም እንዳለበት ነው ድምጻዊት ፀደኒያ የገለጸችው።
በዓለም አቀፍ ደረጃ ጾታዊ ጥቃት የሚያደርሱ ሰዎች ዝርዝር ከነፎቶአቸው ይፋ የሚደረግበት የአሰራር ተሞክሮ እንዳለ ገልጻ፤ ”ይህም ጾታዊ ጥቃትን እንዳይፈጸም ለማድረግ አስተዋጽኦ አለው” ብላለች።
በኢትዮጵያ በተገላቢጦሽ የሚታየው ጾታዊ ጥቃት የፈጸሙ ሰዎች እንደሚደበቁና ህብረተሰቡ እንደማያውቃቸው ተናግራ፤ በአገሪቷ ያለው አሰራር ጥቃት አድራሹን የሚጠብቅ እንደሆነና ይህም አሰራር ሊቀየር እንደሚገባ አመልክታለች።
ጥቃት የሚደርስባቸው ወገኖችና የተጠቂ ቤተሰቦች ወደ አደባባይ ወጥተው የደረሰባቸውን በደል መናገር እንደሚጠበቅባቸውና በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን አመለካከት ሰብረው መውጣት እንዳለባቸው ገልጻለች።
የዝም አልልም ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴ አባል ወይዘሮ የምወድሽ በቀለ በበኩላቸው የህግ አስፈጻሚ አካላት ለጾታዊ ጥቃት የሚሰጡት ትኩረት በቂ እንዳልሆነ ገልጸዋል።
ይህም ተባዕታዊ አገዛዝ ወይንም እይታ (ፓትሪያርኪያል) አመለካከትና ከዛ የሚመነጨው ማህበረሰባዊ ጫና ለትኩረት ማነሱ እንደ ምክንያትነት ሊነሳ እንደሚችል ተናግረዋል።
ከሚደርሰው ጥቃት አንጻር ውሳኔ የሚሰጥባቸው ጉዳዮች አነስተኛ እንደሆኑ፣ የወጡ ህጎች ተፈጻሚነትና የህግ መላላት ተጎጂዎች ተገቢውን ፍትህ እንዳያገኙ ማድረጉን አመልክተዋል።
እንቅስቃሴው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሌሎች ተቋማት ጉዳዩን አስመልክቶ በቀረበው ከህዝብ የተሰባሰበ የፊርማ ሰነድ፣ የወንጀለኛ መቅጫ ህጎች ላይ ያሉ አንቀጾች ማሻሻያ እንዲደረግባቸው መጠየቁን ገልጸዋል።
የፍትሕ አካላት ለጉዳዩ ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው በቁርጠኝነት መሥራት እንደሚገባቸውና ከህጉ ጎን ለጎን ከታች ጀምሮ ማህበረሰቡን የመቀየር ተግባር በስፋት ሊሰራ እንደሚገባ አመልክተዋል።
የዝም አልልም ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴ ሐሳብ አመንጪ ተዋናይ መቅደስ ጸጋዬ ”በኢትዮጵያ ጾታዊ ጥቃትን ጨምሮ ሌሎች በፍጹም ዝም ሊባሉ የማይገባቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ” ብላለች።
እንቅስቃሴውም የተጀመረው ችግሩ ምን ያህል አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ማህበረሰቡ በግልጽ እንዲያውቀውና ተደባብሶ እንዳይቀር ለማድረግ እንደሆነም ገልጻለች።
”የእንቅስቃሴው ትኩረት ወንድና ሴት ህጻናቶች የሚደርስባቸውን ጥቃት መከላከል ነው” ብላለች።
እንቅስቃሴው በጉዳዩ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጥ፣ በህጻናት ላይ ከሚሰሩ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ማህበራት ጋር በትብብር መሥራትና የፊርማ ማሰባሰብ ተግባራት ላይ አተኩሮ እየሰራ መሆኑን ነው ተዋናይት መቅደስ የገለጸችው።
ይህም በቀጣይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና እንቅስቃሴው በዘላቂነት ተቋማዊ አደረጃጀት ይዞ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ለመሥራት የሚያስችሉ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ጠቁማለች።
ሁሉም ዜጋ የሴቶችና ህጻናት ጥቃት ጸያፍ ተግባር መሆኑን በመገንዘብ ጥቃቶችን መታገስ እንደሌለበትና፣ ለመከላከል ያለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ ጥሪ አቅርባለች።
ዝም አልልም ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴ የህጻናት ደህንነት ጉዳይ የሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን ማንቃት፣ ማገዝና በተቋማቱና በማህበረሰብ መካከል ድልድይ መሆንን ዓላማው እንዳደረገ በመግለጫው ወቅት ተገልጿል።