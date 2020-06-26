የአፋርና አማራ ህዝቦች ሰላምና ደህንነትን በመጠበቅ ለልማት ስራዎች ትኩረት ይሰጣል

ደሴ ሰኔ 19/2012 (ኢዜአ) የአፋርና አማራ ህዝቦች ሰላምና ደህንነትን በመጠበቅ የጋራ የልማት ስራዎችን ለማረጋገጥ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ የሁለቱ ክልሎች የሰላምና ደህንንት ቢሮዎች አስታወቁ፡፡
የአፋር ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ አህመድ መሃመድ ለኢዜአ እንደገለጹት የአፋር ክልል ከሦስት ክልሎች ጋር የሚዋሰን ቢሆንም በሰፊው የሚዋሰነው ከአማራ ክልል ጋር ነው።
በዚህም የሁለቱ ክልል ህዝብ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ልማትና ሌሎች ጉዳዮች በጠንካራ ትብብር እየሰራና በጋራ እየተጠቀመ የኖረ መሆኑን ገልጸዋል።
ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሁለቱ ክልል ህዝቦች እንዲተራመሱና በጥርጣሬ እንዲተያዩ የሚሰሩ የጥፋት ኃይሎች መኖራቸውን በጋራ ባካሄድነው ጥናት አረጋግጠናል ብለዋል፡፡
ለግጭት መንስኤ የሚባሉት ግጦሽ፣ ውሃ፣ ደንና የእርሻ መሬት ሲሆኑ በወሰን አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች በጋራ በመጠቀም በሰላም አብሮ መኖር የሚቻልበት አማራጭ መኖሩን ጠቁመዋል ።
ለዚህ ማሳያም የአማራ ክልል በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ በአፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በግብርና ፣ ንግድና ሌሎች የስራ ዘርፎች ተሰማርተው የክልሉን ኢኮኖሚ እያነቃቀቁ ይገኛሉ ብለዋል።
ይህም የአፋር ህዝብ አብዛኛው አርብቶ አደር በመሆኑ የምግብ እህል አቅርቦት በቀላሉ እንዲያገኝ ከማስቻሉም ባሻገር ወደ እርሻና ሰብል ልማት እንዲገባ ልምድና ተሞክሮ እንደሆነው አስረድተዋል ።
ይህን መልካም ልምድ አጠናክሮ ለማስቀጠልም በየደረጃው ውይይቶችን በማድረግና የጋራ የልማትና የሰላም እቅዶችን በአግባቡ በመፈጸም የሁለቱን ክልል ተጠቃሚነት ለማሳደግ መስራት ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ ነው ብለዋል።
የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሲሳይ ዳምጤ በበኩላቸው አማራና አፋር ከ400 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ባላቸው 16 ወረዳዎች ይዋሰናሉ ።
የሁለቱ ህዝቦች በማህበራዊና ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ፣ በባህልና በሌሎች እሴቶቻቸው የተዋሃዱ ከመሆናቸውም በላይ በደም የተሳሰሩና የተጋመዱ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
ነገር ግን ይህ አብሮነትና አንድነት ለመሸርሸር ክልሉን በሚያዋስኑ አራት ዞኖች በግጦሽ፣ እንስሳት፣ በደንና በእርሻ መሬት እያሳበቡ ቁርሾ ለመፍጠር የሚታክቱ የፖለቲካ ጥቅመኞች መኖራቸውን አረጋግጠናል ብለዋል።
የጥፋት ሴራዎችን በጋራ መክተን ወደ ልማት ተመልሰናል ያሉት ኃላፊው በየደረጃው ውይይቶችን በማድረግ ክፍተቶችን እያስተካከልን ጥንካሬያችንን እናስቀጥላለን ሲሉ ተናግረዋል ።
አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ አለመግባባቶችንም በሐይማኖት አባቶች፤ በሀገር ሽማግሌዎችና በባለድርሻ አካላት ችግሩን ከምንጩ በማድረቅ በአካባቢው ሰላም መፍጠር እንደተቻለ አስረድተዋል ።
በውይይት መድረኩ የሁለተ ክልሎች ርእሰ መስተዳድሮች ፣ የክልል ከፍተኛ አመራሮችና የሰሜን እዝ መከላከያ ስራዊት አመራሮች የተሳተፉ ሲሆን በወሎ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ጊቢ ችግኝ ተክለዋል ።