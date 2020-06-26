ሐብታቸውን ለማስመዝገብ ፈቃደኛ ያልሆኑ የመንግስት ኃላፊዎች ስም ይፋ ሊሆን ነው

አዲስ አበባ ፣ ሰኔ 19/2012 ( ኢዜአ) ሐብት ለማስመዝገብ ፈቃደኛ ያልሆኑ ተሿሚዎች፣ የሕዝብ ተመራጮችና ምዝገባው የሚመለከታቸው አካላት ስምና የስራ አድራሻ በተያዘው ወር መጨረሻ ይፋ እንደሚደረግ የፌዴራል የስነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ አገር አቀፍ የሐብት ምዝገባ ዕቅድ ክንውንን አስመልክቶ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል።
የሐብት ምዝገባ አስፈላጊነት ለሙስና ተጋላጭ በሆነ ዘርፍ የሚሰሩ ሠራተኞችና የስራ ኃላፊዎች የበለጠ ታማኝ እንዲሆኑ ለማገዝና የተቋማት ሃላፊዎች የጥቅም ግጭትን እንዲከላከሉ ለማድረግ ነው።
ግልፅነትና ተጠያቂነት በማስፈን ዜጎች በመንግስት አስተዳደር ላይ እምነት እንዲያሳድሩ እንዲሁም ተሿሚዎችን ከሀሰተኛ ክስና ሃሜት ለመጠበቅም እንዲሁ።
ያም ሆኖ ይህን በአግባቡ ያልተረዱ የመንግስት ተቋማትና የስራ ኃላፊዎች ሐብታቸውን በሚፈለገው ደረጃ እያስመዘገቡ አይደለም ነው የተባለው።
የተቋሙ የሐብት ማሳወቅና ምዝገባ ዳይሬክተር አቶ መስፍን በላይነህ እንደሚሉት የግለሰቦች ፈቃደኛ አለመሆንና አመራሮች ተግባሩን በቁርጠኝነት ያለመምራት ምዝገባው በሚፈለገው ልክ እንዳይካሄድ ካደረጉ ምክንያቶች ዋነኞቹ ናቸው።
በተያዘው ዓመት በአገር አቀፍ ደረጃ የ84 ሺህ 460 ሐብት አስመዝጋቢዎችን መረጃ ለማጠናቀር ቢታቀድም መፈጸም የተቻለው ከ55 በመቶ ያልበለጠ ነው።
የተመዘገቡትን የመረጃ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ የተሰራው ስራም በወቅቱ ውሳኔ አግኝቶ ባለመካሄዱና ለስራው አመቺ ባልሆኑ ጉዳዮች ሳቢያ የዕቅዱ አፈጻጻም ከ50 በመቶ በታች ሆኗል።
እስካሁን በተሄደው ርቀት መረጃውን በተገቢው ልክ ማሰባሰብ ስላልተቻለ ተቋሙ ወደ ክስ ከመሄዱ በፊት በቅድሚያ ሕዝቡ እንዲያውቃቸው ያደርጋል ብለዋል።
“አንዳንድ ግለሰቦችና ተቋማት ሃብት አላስመዘገቡም” እየተባለ የሚነገረው ያስመዘገቡትን ግለሰቦች የሚጎዳ በመሆኑ ስማቸው በተናጠል ይጠቀሳል ነው ያሉት አቶ መስፍን።
በዚሁ መሰረት ሐብታቸውን ለማስመዝገብ ፈቃደኛ ያልሆኑ ተሿሚዎች፣ የሕዝብ ተመራጮችና ምዝገባው የሚመለከታቸው አካላት ከሰኔ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ስማቸውና የስራ አድራሻቸው በሚዲያ ይገለጻል ብለዋል።
ይህ ከመሆኑ በፊት ግን ግለሰቦች ባሏቸው ጥቂት ቀናት ሐብታቸውን ማስመዝገበ ይችላሉ።
ሐብት ማስመዝገብ የማንንም ድጋፍና ምክር የማይጠይቅና ከ20 ደቂቃ ባነሰ ጊዜ የሚከወን በመሆኑ በቀላሉ ሊተገብሩት ይገባል ብለዋል ዳይሬክተሩ።
የእስካሁኑ የሐብት ምዝገባ ለሙስና፣ ለቤተሰብ ሕግና ለአስተዳዳር ስራዎች ግብዓት ሆኗል ነው ያሉት አቶ መስፍን።
ተቋሙ ቀጣዩን የሐብት ምዝገባ በዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ለመተግበር ስርዓት ተዘርግቶ ስራ መጀመሩን ተናግረዋል።
በአገር አቀፍ ደረጃ እስካሁን ከ220 ሺህ በላይ ሐብት አስመዝጋቢዎች የመረጃ ሰነድ ተመዝግቧል።
የፌዴራልና የክልል የስነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽኖች ማቋቋሚያና የሐብት ምዝገባ አዋጅ መመሪያን ከአፋርና ሶማሌ ክልሎች በቀር አዘጋጅተው ወደ ስራ ገብተዋል።