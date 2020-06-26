የጤና ተቋማት በተገቢው ጥንቃቄ የሕክምና አገልግሎት እየሰጡ ነው

አዲስ አበባ ፣ ሰኔ 19/2012 ( ኢዜአ) የጤና ተቋማት የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ጥንቃቄ በማድረግ የሕክምና አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውን ገለፁ።
ተጓዳኝ ሕመም ያለባቸው ሰዎች ለኮቪድ-19 ተጋላጭ በመሆናቸው ወደ ሕክምና ተቋም በመሄድ ጤንነታቸውን እንዲከታተሉም ጥሪ ቀርቧል።
የጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ታሪኩ ደሬሳ በሆስፒታሉ ሕክምና የሚከታተሉ እናቶችና ጨቅላ ሕፃናት ቁጥር ጨምሯል ይላሉ።
በሆስፒታሉ ሕክምና የሚከታተሉ ሰዎች ቁጥር የጨመረው ‘በዘውዲቱ መታሰቢያና በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ስር የነበሩ አምስት ጤና ጣቢያዎች በእኛ ስር በመሆናቸው ነው’ ብለዋል።
ከጤና ጣቢያ የሚላኩ እናቶች ቁጥር መበራከት ለቁጥሩ መጨመር አስተዋፅኦ ማድረጉንም ተናግረዋል።
በሆስፒታሉ ባለፈው ሚያዝያ የወለዱ እናቶች ቁጥር 1 ሺህ 145 ሲሆን በግንቦት ደግሞ 1 ሺህ 161 ሆኗል።
በየቀኑ በቀዶ ሕክምና የሚወልዱ እናቶችና የጨቅላ ሕፃናት ታካሚዎች ቁጥርም እየጨመረ መሆኑን ተናግረዋል።
ዶክተር ታሪኩ በሆስፒታሉ የተቋቋመው የኮቪድ-19 ኮሚቴ የተለያዩ የመከላከያና መቆጣጠሪያ ስርዓቶችን መዘርጋቱንም ገልፀዋል።
ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ ሰዎችን ደህንነት ለመጠበቅ የተጠረጠሩ ሰዎች ተለይተው የሚቆዩበት ክፍል መዘጋጀቱንና ባለሙያዎችም ተደጋጋሚ ስልጠና ማግኘታቸውን አክለዋል።
ጥግግትን ለመቀነስ አሳሳቢ ችግር የሌለባቸው እናቶች የድህረ ወሊድ ክትትላቸውን በአቅራቢያቸው ባሉ ጤና ተቋማት እያደረጉ መሆኑንና በስልክም የሕክምና ምክር መስጠት መጀመሩን ገልፀዋል።
በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ውስጥ የኮቪድ-19 ሕክምና እየተሰጠ መሆኑን ተከትሎ በሆስፒታሉ ይሰጡ የነበሩ የሕክምና አገልግሎቶች በእንጦጦ ፋና፣ በማይጨውና በሽሮሜዳ ጤና ጣቢያዎች እየተሰጡ ይገኛሉ።
ከእነዚህ ጤና ተቋማት መካከልም በሽሮሜዳ ጤና ጣቢያ እየተሰጠ ያለው የኤች.አይ.ቪ/ቫይረስ የሕክምና አገልግሎት አንዱ ነው።
በሆስፒታሉ የኤች.አይ.ቪ ሕክምና ክፍል አስተባባሪ ሲስተር ሂሩት በኩረ እንዳሉት የኤች.አይ.ቪ መድሃኒት የሚወስዱ ታካሚዎች እንዳያቋርጡ በማሰብ ሕክምናው በጤና ጣቢያ እንዲሰጥ ተደርጓል።
ከዚህ ቀደም በቀን ከ30 እስከ 40 ሰው የሕክምና አገልግሎት ለማግኘት ይመጣ እንደነበር አስታውሰው አሁን የታካሚው ቁጥር በዛ ከተባለ ከ20 እንደማይበልጥ ነው ያስረዱት።
ታካሚዎች መድሃኒታቸውን እንዳያቋርጡ ስልክ በመደወል ጭምር በአቅራቢያቸው ከሚገኙ ጤና ተቋማት ጋር ትስስር እንዲፈጠር እያደረግን ነው ብለዋል።
የጤና ባለሙያዎች በተገቢው ጥንቃቄ ሕክምና እየተሰጠ መሆኑን ገልፀው ታካሚዎች ማድረግ ስለሚገባቸው ጥንቃቄም ግንዛቤ እየተሰጠ መሆኑን አክለዋል።
ወረርሽኙ መግባቱን ተከትሎ በሆስፒታሉ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ቁጥር ለመቀነስ ከአንድ ታካሚ ጋር አንድ አስታማሚ ብቻ እንዲገባም ተደርጓል።
ተጓዳኝ ሕመም ያለባቸው ሰዎች ለኮሮና ቫይረስ ይበልጥ ተጋላጭ በመሆናቸው ወደ ሕክምና ተቋም በመሄድ የጤንነታቸውን ሁኔታ እንዲከታተሉም የጤና ባለሙያዎቹ አስገንዝበዋል።
በተለይ የኤች.አይ.ቪ/ቫይረስ በደማቸው የሚገኝ ሰዎች መድሃኒታቸውን እንዳያቋርጡም መክረዋል።
ዶክተር ታሪኩ ኮሮና ቫይረስ ከሚያደርሰው ጉዳት በላይ ተጓዳኝ በሽታዎች ኀብረተሰቡን እንዳይጎዱት ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል።