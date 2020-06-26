ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ልዩነታቸውን በውይይት እንዲፈቱ የአፍሪካ ህብረት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል– ሙሳ ፋኪ መህማት

ሰኔ 19/2012(ኢዜአ) ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ልዩነታቸውን በውይይት እንዲፈቱ የአፍሪካ ህብረት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ሙሳ ፋኪ መህማት ገለጹ።
ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ ያላቸውን ልዩነት በውይይት እንዲፈቱ የአፍሪካ ህብረት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት ገልጸዋል።
ሙሳፋኪ ማህመት ይህንን የገለጹት ከኢፌዲሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጋር በጽ/ቤታቸው ውስጥ በነበራቸው የውይይት ወቅት ነው።
አቶ ገዱ ኢትየጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ እስከዛሬ ድረስ የደረጓቸውን ውይይቶች እና የኢትዮጵያን አቋም በተመለከተ ለሙሳ ፋኪ ማህመት ገለጻ አድርገዋል።
አቶ ገዱ ከአባይ ውሀ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ባልተሳተፈችባቸው የተፈረሙትን የቅኝ ግዛት ውሎችን እንደማትቀበል ገልጸዋል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሀ ሙሊት በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ለማከናወን አሰፈላጊው እየተከናወነ መሆኑንም አቶ ገዱ አብራርተዋል።
ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሃብቷን በመጠቀም ልማቷን የማፋጠን ህጋዊ እና ተፈጥሯዊ መብቷ መሆኑን በማስታወስ፤ የአፍሪካ ህብረትም በመርህ ለይ የተመሰረተ ድጋፉን ሊያደርግ እንደሚገባም አቶ ገዱ አሳውቀዋል።
የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት በበኩላቸው ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄዎች እንደሚያስፈልጋቸው እንደሚያምኑ ገልጸዋል።
የአፍሪካ ህብረት በዚህ በኩል ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራም አሰውቀዋል። ህበረቱ ሶስቱ አገራት ተቀራርበው ልዩነታቸውን በውይይት እንዲፈቱ የውይይት መድረኮችን ለማመቻቸት እንደሚንቀሳቀስም ሙሳ ፋከ ማህማት በውይይቱ ወቅት መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል።