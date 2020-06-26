በአፍዴራ ወረዳ ስራ አጥ ወጣቶችና ሴቶችን በጨው ማምረት ስራ ለማሰማራት እየተሰራ ነው

ሰመራ ሰኔ 19/2012 (ኢዜአ ) በአፋር ክልል አፍዴራ ወረዳ 250 የአካባቢው ስራ አጥ ወጣቶችና ሴቶችን በማደራጀት በጨው ማምረት ስራ ለማሰማራት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ማዕድን ሃብት ልማት ጽህፈት ቤት ገለጸ።
የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ከማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ሰሞኑን በአካባቢው የመስክ ምልከታ ባደረጉበት ወቅት ከዚህ በፊት በባለሃብቶች ተይዘው ያለማ የጨው መሬት ላይ ወጣቶችን አደራጅቶ ወደስራ ለማስገባት አቅጣጫ ተቀምጧል።
በዚህም የጨው ኢንቨስትመንት በዋናነት በሚንቀሳቀስባቸው ሁለት ቀበሌዎች ካሳ ሳይከፈላቸው ተነስተው የነበሩ 250 የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይም ወጣቶችና ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክት መዘጋጀቱን የክልሉ ማዕድን ሃብት ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገዶ ሀሞሎ ገልጸዋል።
የክልሉ መንግስት እነዚህ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ ጨው ምርት ስራ ለማስገባት በአራት ማህበራት በማደራጀት ለእያንዳንዱ ማህበር 75ሺ ካሬ የጨው መሬት ተዘጋጅቶ እንዲረከቡ መደረጉን አስታውቀዋል።
በዚህ ይዞታቸው ላይ ከዚህ በፊት የ”ከዳባ የጨው አምራቾች አክሲዮን ማህበር” ከመሬት ጀምሮ የጨው ምርት ሂደት ድረስ የሚያስፈልጉ ዝግጅቶችና ግብአቶችን ለማሟላት ሃላፊነት ወስዶ እየሰራ ነው።
ለዝግጅቱና ግብአት የሚስፈልገውን ከ13ሚሊዮን ብር በላይ አክሲዮን ማህበሩ ወጪ መድረጉን ኃላፊው ጠቁመው መሬቱን በማሰናዳትም ላስቲክ አንጥፎ ውሃ በማስገባት ወደ ጨው ምርት ለማግባት የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሷል ብለዋል።
የአፍዴራ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኡመር ሁመድ በበኩላቸው ቀደም ሲል የአካባቢው አርብቶ አደር በነበረው ብልሹ አሰራር ምክንያት ከጨው ሀብቱ ተጠቃሚ ሳይሆን መቆየቱን ተናግረዋል።
ከለውጡ ወዲህ የክልሉ መንግስት ህብረተሰቡን ወርዶ በማናገር ችግሩን ደረጃ በደረጃ ለመፍታት በገባው ቃል መሰረት እየሰራ ነው ብለዋል።
ለዚህም በተለይ በወረዳው ተጎጂ የነበሩት የአደኤላ እና አሊገንዳ ቀበሌዎች የሚገኙ ወጣቶችና ሌሎችም የህብረተሰብ ከፍሎች ግልጽና አሳታፊ በሆነ አግባብ ከአካባቢው ሀገር ሽማግሌዎች ኃይማኖት አባቶች ጋር የልየታ ስራ መከናወኑን አስረድተዋል።
በተጨማሪም በቀሪዎቹ 7 ቀበሌዎች ተጨማሪ ስራ አጦችን ወደ ስራው ለማስገባት እየተሰራ መሆም ተመልክቷል።
በአካባቢው በማህበር ከተደራጁት ወጣቶች መካከል ኑሮ አሊ ከዚህ በፊት ወደስራ ለመግባት በተለያዩ ጊዜያት ወረዳውን ቢጠይቁም መልስ ባለማገኘታቸው ለተለያዩ ደባል ሱሶች በማጋለጥ ተስፋ ቆርጠው እንደነበር ተናግረዋል።
ከለውጡ በኋላ የክልሉና የወረዳው አመራሮች ችግራችንን ለመፍታት ባሳዩት ቁርጠኝነት ተደራጅተው ወደ ጨው ማምረት ለመግባት የመሬት ዝግጅት ማድረጋቸውን አመልክቷል።
በዚህም ሰርተው ለመለውጥ መዘጋጀታቸውን ገልጿል።