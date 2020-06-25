መንግሥት የሕዝቡን የልማት ጥያቄ ለመመለስ በትኩረት እየሰራ ነው — ወይዘሮ ሎሚ በዶ

ሐረር፣ ሰኔ 18/2012 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ከህዝቡ እየተነሱ ላሉ የልማት ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት የሚያስችሉ ሥራዎች በትኩረት እየተከናወኑ መሆናቸውን የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባዔ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ገለጹ።
በምሥራቅ ሐረርጌ ዞን በአራት ከተሞች ከ178 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ የልማት ፕሮጀክቶች ተመርቀው አገልግሎት በቅተዋል።
አፈ ጉባዔዋ በልማት ፕሮጀክቶቹ ምረቃ ላይ እንደተናገሩት ኅብረተሰቡ ለሚያነሳው የልማት ጥያቄ መንግሥት ምላሽ እየሰጠና ተጠቃሚም እያደረገ ይገኛል።
“ኅብረተሰቡም የልማት ፕሮጀክቶችን ከመንከባከብ ጎን ለጎን የአካባቢውን ሰላም የማጠናከር ሥራ ማከናወን ይገባዋል” ብለዋል።
የክልሉ መንግሥት በሚያከናውነው የልማት ሥራም ኅብረተሰቡ የድርሻውን እንዲወጣ ያሳሰቡት ወይዘሮ ሎሚ በየአካባቢው የሚስተዋሉ የመሠረተ ልማት ችግሮች ደረጃ በደረጃ የሚቃለሉ መሆናቸውን አመልክተዋል።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሁሴን ፈይሶ በበኩላቸው በተለይ በቦረዳ ከተማ ከ15 ሺህ በላይ አባወራዎችን ተጠቃሚ የሚያደረገውና በ103 ሚሊዮን ብር ወጪ ለተገነባው የንጹሕ መጠጥ ውኃ ፕሮጀክት ኅብረተሰቡ ከ40 ሚሊየን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
“ይሄንን አርዓያነት ያለው ተግባርም በዞኑ በተጀመረው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሥራዎች ላይ ማጠናከር ይገባል” ብለዋል።
የቦረዳ ከተማ ነዋሪ አቶ አብዲ ሆሽ እንደተናገሩት ኅብረተሰቡ መንግሥትን ለዘመናት ሲጠይቅ የነበረው የልማት ጥያቄ ምላሽ በማግኘቱ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል።
በአሁኑ ወቅትም በከተማዋ ሆስፒታልና ሌሎቸ የልማት ሥራዎችን ለማከናወን ከኅብረተሰቡ ጋር በመሆን የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸው መንግሥትም ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቀዋል።
“ለጥቃቅንና አነስተኛ ማኅበር ስንጠይቅ የነበረው የማምረቻ ማዕከል ለአገልግሎት መብቃቱ ሥራችንን በተደራጀ ሁኔታ ለማከናወን ይረዳናል” ያለው ደግሞ ወጣት ከድር አህመድ ነው።
ዛሬን ጨምሮ ላለፉት ሁለት ቀናት ተመርቀው ለአገልግሎት የበቁት ፕሮጀክቶች በጃጃ፣ ቦረዳ፣ ቦኮ እና ሐረማያ ከተሞች የተገነቡ የቴክኒክና ሙያ ማሠልጠኛ ኮሌጅ፣ የንጹሕ መጠጥ ውኃ፣ የጥቃቅንና አነስተኛ ማኅበራት የማምረቻ ክላስተር ማዕከል፣ ድልድይና ጥርጊያ መንገዶች ናቸው።