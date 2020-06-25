ከቫይረሱ ያገገሙ ወገኖች ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ገጠመኛቸውን አከፈሉ

አክሱም፣ ሰኔ 18/2012 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸው ያገገሙ ወገኖች ኅብረተሰቡ ከእነሱ ትምህርት በመውሰድ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ገጠመኛቸውን በማካፈል ገለጹ።
ቫይረሱ ተገኝቶባቸው በአክሱም ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል ማዕከል ሲታከሙ ቆይተው ያገገሙ ወገኖች ለኢዜአ እንዳሉት የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ለአፍታም ቢሆን መዘንጋት አይገባም።
ጥንቃቄ ባለማድረጋቸው ለኮሮና ቫይረስ መጋለጣቸውንና ኅብረተሰቡም ከነሱ ትምህርት በመውሰድ ራሱን ከበሽታው መጠበቅ እንዳለበት ተናግረዋል።
ድንበር ተሻጋሪ የከባድ ጭነት አሸከርካሪ አቶ በሪሁ ፀጋይ በሰጡት አስተያየት በጥንቃቄ ጉድለት ለኮሮና ቫይረስ ተጋልጠው እንደነበር አውስተዋል።
ቫይረሱን ለመካላከል የሚሰጡ ምክሮችና መመሪያዎች ተግባራዊ በማድረግ መከላከል ይቻል ነበርም ሲሉ አመልክተዋል።
አቶ በሪሁ ”አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ባለማድረጌ ነው በበሽታው የተያዝኩት፤ በኮሮና ቫይረስ ተይዘሃል ተብሎ ሲነገረኝ ወደ ሞት እንደተጓዝኩ ነው የተሰማኝ ” ብለዋል።
በሕክምና ማዕከሉ በተደረገላቸው ድጋፍና እንክብካቤ ከበሽታው አገግመው ከቫይረሱ ነፃ እንደሆኑ ሲነገራቸው እንደገና የተፈጠሩ ያህል እንደተሰማቸው አስረድተዋል።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሥነ ልቦናና አእምሮ ዝግጁ መሆን አስፈላጊ እንደሆነ ጠቅሰው ኅብረተሰቡም ከእሳቸው በመማር ሳይዘናጋ የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ተናግረዋል።
ሻይና ቡና በመሸጥ የምትተዳደረው የእንትጮ ከተማ ነዋሪ ወጣት ርሻን ፀጋይ በበኩሏ በሥራ ወቅት በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ባጋጠማት ንኪኪ በቫይረሱ ተይዛ እንደነበር ገልጻለች።
ምንም ዓይነት ምልክት ሳታሳይ በቫይረሱ መያዟ ሲነገራት በሕይወትና ሞት መካከል ያለውን የተደበላለቀ ስሜት ተሰምቷት እንደነበር አስታውሳለች።
ለችግሩ የተጋለጠችው በመዘናጋት የተፈጠረ የጥንቃቄ ጉድለት ነው ብላለች።
በማገገሚያ ማዕከሉ ፍርሃት፣ ጭንቀትና የሥነ ልቦና ጫና እንደነበረባት ያወሳችው ወጣት ርሻን በተደረገላት የሕክምና ዕርዳታና ድጋፍ ለማገገም መብቃቷን ተናግራለች።
በሕክምና ቆይታዋ በተሰጣት የሥነ ልቦና ዝግጅት ትምህርትና ስፖርት እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማገገም እንደቻለች ገልጻለች።
ወጣትዋ ለሚያጋጥሙ ችግሮችና ማኅበራዊ ቀውሶች የሥነ ልቦና ዝግጅት ወሳኝ ነው ብላለች።
ገጠመኛቸውን በማከፈል አስተያየታቸውን የሰጡት እነዚህ ወገኖች ቅድሚያ ከበሽታው ለመከላከል ጥንቃቄ ማድረግ እንደሆነ ተናግረዋል።
ኅብረተሰቡም ከእነሱ ትምህርት በመውሰድ እንዲጠነቀቅና ወደ ለይቶ ማቆያና ሕክምና ማዕከል የሚገቡም የሥነ ልቦና ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸውም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በአክሱም ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል የኮሮና ቫይረስ ሕክምና ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ተስፋሁን እዮብ በበኩላቸው በቫይረሱ ተይዘው የሕክምና ዕርዳታ የሚደረግላቸው ወገኖች እንዳሉ ገልጸዋል።
አገግመው ከበሽታው ነፃ መሆናቸው ተረጋግጦ ወደ ቤተሰቦቻቸው የተቀላቁሉ እንዳሉ ጠቅሰው ቀሪዎቹ ሕክምናና ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ብለዋል።
ወደ ማዕከሉ የሚገቡና በለይቶ ማቆያ ያሉ ወገኖች ለሥነ ልቦናና አእምሮአዊ ጭንቀት እንዳይጋለጡ የሕክምና ድጋፍ እንደሚደረግላቸውም ዶክተር ተስፋሁን ተናግረዋል።